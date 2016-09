iPhone 7: LTE-Chip von Intel zum Teil tatsächlich verbaut

Die anonymen Quellen hatten recht: Das iPhone 7 ist wirklich nur in einigen Versionen mit einem LTE-Chip von Intel ausgestattet. Das Besondere daran – die so ausgestatteten Geräte funktionieren nicht mit jedem Mobilfunkanbieter, wie Recode berichtet.

Das gilt zumindest in den USA. Wer beispielsweise Kunde bei AT&T ist und ein iPhone 7 mit LTE-Chip von Intel erhält, hat keine freie Anbieterwahl mehr. Bei den Netzen von Sprint und Verizon ist ein Chip von Qualcomm die Voraussetzung, dass die schnelle Datenverbindung auch funktioniert. Der Grund: Beide Anbieter setzen noch auf den älteren CDMA-Standard, den die modernen Intel-Chips nicht unterstützen.

Intel-Chip unterstützt keine alten Standards

Für Apple hingegen ist das die beste Lösung. Bislang setzte das Unternehmen auf Qualcomm; Intel feiert mit einem LTE-Chip für das iPhone 7 Premiere als Zulieferer. Damit die mangelnde Abwärtskompatibilität aber kein Problem darstellt, bekommen Sprint und Verizon eben Modelle mit Qualcomm-Chip. Während Apple sich weniger abhängig von einem Partner macht, bleibt dennoch abzuwarten, ob Kunden nicht doch spürbare Nachteile davontragen. Bis der Vertrag ausgelaufen ist, dürfte sich aber vielleicht noch einiges tun auf dem US-Mobilfunkmarkt.

Apropos iPhone 7 und LTE-Nutzung: Ein Test hat ergeben, dass das neue Topmodell in diesem Anwendungsszenario dem iPhone SE in Sachen Akkulaufzeit unterlegen ist. Das iPhone 7 Plus übertrumpft aber beide Schwestermodelle und bietet in jeder Lage eine lange Nutzungsdauer.