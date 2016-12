iPhone 7 Plus: Apple bewirbt Dual-Kamera mit Romeo und Julia

Pünktlich zum Beginn der Weihnachtszeit 2016 hat Apple einen neuen Werbespot zum iPhone 7 veröffentlicht. Im Clip steht die Dual-Kamera des Plus-Modells im Fokus – sowie Romeo und Julia im jungen Alter.

Wir sehen im Werbespot eine Szene aus dem Shakespeare-Klassiker Romeo und Julia. Offenbar sind die Darsteller aber in den Jungbrunnen gefallen: Die Akteure sind nämlich noch Kinder. Doch bereits nach kurzer Zeit zeigt der Clip den Grund für die Jugendlichkeit der Darsteller: Im Publikum sitzt nämlich ein zu Tränen gerührter Vater, der die Szene mit seinem iPhone 7 Plus filmt und mit dem optischen Zoom eine Großaufnahme seiner Tochter einfängt.

Aufnahme in Film-Qualität

Die Auflösung: Es handelt sich offenbar um eine "Romeo und Julia"-Aufführung im Schultheater mit einer einfachen Kulisse aus Pappe. Durch die Fähigkeiten der Dual-Kamera des iPhone 7 Plus sieht die Szene allerdings wie aus einem Film aus – zumindest für den Vater. Passend dazu wird der Slogan "Eure Filme sehen auf dem iPhone 7 wie Filme aus" eingeblendet.

Mit dieser etwas überzogenen Darstellung wirbt Apple hier für die hohe Videoqualität des iPhone 7. Ganz von der Hand zu weisen sind die guten Film-Fähigkeiten des Apple-Smartphones nicht: In Belgien wurde bereits eine Polit-Comedy-Serie komplett mit einem iPhone gefilmt. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wobei hier sehr wahrscheinlich viel professionelles Equipment eingesetzt wurde, um einen brauchbaren Look zu erzeugen. Für den Dreh dieser Serie kam womöglich aber noch das iPhone 6s zum Einsatz. Offen bleibt, wie so ein Projekt im Vergleich aussehen würde, wenn die Dual-Kamera des iPhone 7 Plus zum Einsatz käme.