iPhone 7 Plus: Apple teilt Profi-Tipps für Porträt-Fotos

Die Dual-Kamera des iPhone 7 Plus bringt einen speziellen Porträt-Modus mit

Die Kamera-App des iPhone 7 Plus hält einen speziellen Porträt-Modus bereit, der einen Unschärfe-Effekt wie eine Spiegelreflexkamera (DSLR) simuliert. Doch wie kommt das Feature am besten zur Geltung? Apple hat sich Tipps von Foto-Profis geholt und diese nun in einem Ratgeber veröffentlicht.

Vier unterschiedliche Fotografen lässt Apple auf seiner Homepage zu Wort kommen, die alle ihre eigene Philosophie mitbringen. Für JerSean Golatt ist der Porträt-Modus des iPhone 7 Plus "wichtig fürs Geschichtenerzählen als Ganzes". Vor allem für diejenigen ohne großes Budget liefere das Top-Smartphone viel Wert; zudem ließen sich Geschichten rasch teilen. Golatts Tipp: Immer nah ran ans Motiv, um die Details herauszukehren.

Nah ran und auch den Hintergrund nicht außer acht lassen

Jeremy Cowart wiederum setzt für gewöhnlich Stars in Szene. Pop-Idol Taylor Swift gehört ebenso zu seinen Modellen wie Schauspieler Nathan Fillion oder Marvel-Schöpfer Stan Lee. Cowart findet den Porträt-Modus des iPhone 7 Plus "unglaublich". Er empfehle, den Hintergrund auf ein Minimum zu reduzieren, um möglichst nicht vom Motiv abzulenken. Euer Modell habe die Sonne dabei im Optimalfall im Rücken, damit sie eine "schöne Beleuchtung von hinten" abgibt. Für einen cinematischen Effekt rät Cowart zudem, den Lichtwert "um eine Haaresbreite" abzusenken.

(© 2016 Apple/Erin Brooks)

(© 2016 Apple/Jeremy Cowart)

(© 2016 Apple/JerSean Golatt)

(© 2016 Apple/Benj Haisch)

(© 2016 Apple/Pei Ketron)

















Fotografin Pei Ketron hat ein paar Tipps für Tierliebhaber in petto. "Lasst Eurem Welpen etwas Raum. Der Porträt-Modus nutzt das Teleobjektiv, eine Entfernung von 8 Fuß (etwa 2,4 Meter; Anm. d. Übers.) ist daher empfehlenswert." Die besten Ergebnisse erhalte man, wenn sich das Motiv nicht bewege. Sie selbst halte zudem immer ein Leckerli bereit. Ketron findet, das iPhone 7 Plus ist in der Lage, eine Tiefenschärfe-Qualität zu produzieren, die sich mit DSLRs messen kann.

Benji Haisch verdient sich seinen Lebensunterhalt mit Hochzeitsfotos. Seiner Ansicht nach hilft ein "weiches, indirektes Licht, das Motiv Eures Fotos vorteilhaft zu gestalten". Sucht am besten einen Ort, der nicht zu unruhig ist und nicht zu sehr ablenkt, da der Porträt-Modus eine Aufnahme schaffe, die "wirklich hervorsticht". Das iPhone 7 Plus hat auch im CURVED-Test exzellent abgeschnitten und führt die Liste der besten Kamera-Smartphones 2016 an.