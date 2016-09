iPhone 7 Plus in Diamantschwarz soll teils doch schon früher eintreffen

Das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz gehört offenbar zu den begehrtesten Modellen

Wer aktuell im Online Store von Apple ein iPhone 7 Plus in Diamantschwarz kaufen möchte, der muss Geduld mitbringen – und dabei ist es egal, ob er in Deutschland oder den USA wohnt. Laut MacRumors sollen aktuell aber einige Vorbesteller berichten, dass sie von Apple über einen früheren Zustelltermin informiert wurden.

Wer sein iPhone 7 Plus in Diamantschwarz beziehungsweise Jet Black nicht direkt in den ersten Minuten nach Verkaufsstart bestellt hat, der wird vermutlich gelesen haben, dass die Zustellung wohl leider erst im Oktober oder November erfolgen wird. Dem Bericht zufolge scheinen allerdings Apples Bemühungen, die Lieferzeiten zu verkürzen, Früchte zu tragen. Zum Teil sollen Geräte, die erst in mehreren Wochen erwartet wurden, schon in den kommenden Tagen bei ihren Besitzern ankommen.

Mehr als einen Monat früher

Ein Leser sollte sein Exemplar des iPhone 7 Plus in Diamantschwarz beispielsweise erst im November erhalten. Nur wenige Tage nach der Vorbestellung erreichte ihn nun die Nachricht, dass sein neues Premium-Phablet doch schon morgen bei ihm ankommen wird. Weitere Nutzer, die ebenfalls auf ihre vorbestellten Geräte warten, berichten derweil via Twitter von ähnlichen Erlebnissen.

Demnach sollen nicht nur diejenigen, die direkt über Apple bestellt haben, ihr iPhone 7 Plus teils deutlich früher bekommen. Auch solche Vorbesteller, die ihr Modell über einen Mobilfunkanbieter geordert haben, erhalten zum Teil Benachrichtigungen über verkürzte Lieferzeiten. Apples Online-Store gibt als voraussichtlichen Liefertermin bei einer Bestellung des iPhone 7 Plus in Diamantschwarz momentan allerdings weiterhin den November 2016 an.