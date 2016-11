iPhone 7 Plus in Diamantschwarz: Verfügbarkeit steigt

Das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz ist für viele Apple-Fans das Objekt der Begierde

Das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz ist aktuell offenbar nicht mehr ganz so rar wie noch Mitte September 2016. Kurz nach dem Release mussten Käufer Wartezeiten von über einem Monat einplanen. Nun sollen es maximal zwei Wochen sein.

Das gilt zumindest für die USA, wo das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz in manchen Regionen sogar im örtlichen Apple Store zu haben sein soll, wie MacTechNews berichtet. Schaut man hierzulande in den Online-Shop, dauert es den Angaben zufolge schätzungsweise nach einer Bestellung drei bis fünf Wochen, ehe das Gerät ankommt – eine dezente Verbesserung, denn nach dem Release betrugen die Wartezeiten kurzfristig bis zu acht Wochen.

Im Apple Store Köln offenbar erhältlich

Die Seite iStockNow liefert Live-Karteninformationen zur Verfügbarkeit aller iPhone-Modelle. Aktuell ist in Deutschland eine einzige grüne Markierung für das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz zu finden, und zwar für den Apple Store Rhein Center in Köln. Die nächstgelegene Kaufmöglichkeit ist demnach erst im Apple Store in Brüssel. Wer nicht zufällig in der Nähe wohnt, muss sich also weiterhin auf etwas Wartezeit einstellen, wenn auch eine etwas kürzere.

Offen bleibt hingegen, ob Apple die Produktion der begehrten Smartphones steigern konnte, oder ob sich Interessenten inzwischen ein anderes Gerät zugelegt haben und die Nachfrage nach dem iPhone 7 Plus in Diamantschwarz sinkt. Apple ist übrigens nicht der einzige Smartphone-Anbieter, der die Nachfrage nicht ganz decken kann. Auch Google kommt mit der Produktion der Pixel XL-Geräte nicht hinterher, vermutlich wegen der hohen Nachfrage aufgrund der Lücke, die das Galaxy Note 7 hinterlassen hat.