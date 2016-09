iPhone 7: "Smart Battery Case" besteht Wassertest

Wasser kann das "Smart Battery Case" für das iPhone 7 offenbar nicht beschädigen: Ein Entwickler hat die Akku-Hülle für das aktuelle Vorzeigemodell von Apple einem Wassertest unterzogen – mit dem überraschenden Ergebnis, dass keine Beeinträchtigung hervorgerufen wurde.

Der Entwickler namens Squirrels hat das "Smart Battery Case" für das iPhone 7 gleich mehreren Tests unterzogen, berichtet 9to5Mac. So tauchte er die Akku-Hülle bei einer Tiefe von etwa 60 Zentimetern für eine halbe Stunde unter; anschließend legte er das Gadget für eine ganze Stunde in einer Tiefe von 30 Zentimetern an der Küste von Florida ins Meer. Schließlich musste sich das Case bei der gleichen Wassertiefe in einem Whirlpool beweisen. Alle Tests überlebte die Hülle relativ unbeschadet – dem Tester zufolge sind die internen Komponenten des Gerätes ähnlich wie im Top-Smartphone versiegelt.

Nicht nachmachen

Dennoch wird davon abgeraten, das "Smart Battery Case" für das iPhone 7 tatsächlich unterzutauchen. Apple selbst warnt in der Bedienungsanleitung eindringlich davor, das Gadget mit Flüssigkeiten in Berührung zu bringen. Sollte es dennoch einmal feucht geworden sein, darf die Hülle erst dann wieder zum Laden des iPhones verwendet werden, wenn sie vollständig getrocknet ist.

Das iPhone 7 ist als erstes Apple-Smartphone nach IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Trotz der Zertifizierung rät Apple dazu, das Gerät erst nach fünf Stunden aufzuladen, wenn es feucht geworden ist – außerdem werden eventuelle Wasserschäden nicht von der Garantie abgedeckt. Dennoch ist es gut zu wissen, dass ein versehentlicher Kontakt mit Wasser im Normalfall weder das Smartphone noch die Akku-Hülle beschädigt.