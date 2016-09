iPhone 7: So cool könnten AirPods in Diamantschwarz aussehen

Das Konzept zeigt die AirPods in Diamantschwarz – passend zum gleichfarbigen iPhone 7

So würden die AirPods in Schwarz aussehen: Apple hat auf seiner diesjährigen Keynote nicht nur das iPhone 7 vorgestellt, sondern auch dazu passende Kopfhörer, die ohne Kabel auskommen. Anders als das Top-Smartphone sind diese aber nur in Weiß erhältlich – ein Fehler, wie Martin Hajek findet.

Der viel beschäftigte Designer hat sich offenbar von der Keynote zum iPhone 7 inspirieren lassen und anschließend sofort an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis präsentiert Hajek auf seiner Webseite: ein Konzept, wie die kabellosen AirPods in Diamantschwarz aussehen könnten. Ohne Frage sind die zur schwarzen Ausführung des Smartphones passenden Kopfhörer ein Blickfang – und wären für viele Nutzer sicherlich ein Kaufanreiz, die weiße Geräte prinzipiell nicht mögen. Offenbar konnte sich Apple aber zu diesem Entschluss nicht durchringen – auch die den iPhones beiligenden EarPods sind stets in Weiß gehalten.

Lange Laufzeit dank Lade-Case

Das Design der AirPods hat bereits kurz nach der Vorstellung für eine Menge Spott im Internet gesorgt: So wurde das Aussehen der Kopfhörer beispielsweise mit dem von Aufsätzen für elektrische Zahnbürsten verglichen. Bei den Diskussionen um das Design geriet die Funktionalität der Gadgets oft in den Hintergrund – so zum Beispiel der Umstand, dass automatisch eine Verbindung zum Apple-Gerät hergestellt wird, wenn Ihr die Box öffnet; und dass sie auch mit Android-Geräten verbunden werden können.

Die AirPods sind Apples Antwort auf die Frage, wie Nutzer trotz des fehlenden Klinkenausgangs für Kopfhörer mit dem iPhone 7 bequem Musik hören können. Mit dem Preis von 179 Euro zum Release handelt es sich allerdings um eine recht teure Antwort. Welchen Eindruck die Kopfhörer bei der ersten Nutzung hinterließen, könnt Ihr in unserem "Ears-on" nachlesen, das auch ein Video enthält.