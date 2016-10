iPhone 7: So viel kosten Apple die Komponenten für die Kamera

Die Bauteile für die Kamera des iPhone 7 machen keine 10 Prozent der gesamten Produktionskosten für Apple aus. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Unternehmens Chipworks, das die Komponenten des Topmodells genau unter die Lupe genommen hat, wie PetaPixel berichtet.

Demnach kostet Apple ein iPhone 7 genau 275 Dollar. Die Kamera mache davon nur 26 Dollar aus. Das entspricht nur etwa 9,5 Prozent der Gesamtkosten. Teurer ist hingegen der Touchscreen, dessen Kosten 37 Dollar betragen sollen. Vergleichsweise günstig wiederum der Akku: Nur vier Dollar koste Apple ein Energiespeicher. Zum Vergleich: Die Gesamtkosten des iPhone 6s sollen insgesamt nur rund 188 Dollar betragen haben.

4 Dollar für den iPhone 7-Akku

Als Kamera-Sensor kommt im iPhone laut Chipworks ein Sony Exmor RS zum Einsatz. Die gleiche Technologie steckt auch in Sonys eigenen Geräten wie dem Xperia XZ. Die Angaben beziehen sich allesamt auf die Standard-Ausführung. Da das iPhone 7 Plus mit einer Dual-Kamera ausgestattet ist, dürften die Kosten hier über 26 Dollar liegen. In der Praxis schneiden aber sowohl die Kamera des iPhone 7 als auch die des iPhone 7 Plus gut ab, etwa beim Test der renommierten Webseite DxO-Mark.

Für die Spitzenposition reicht das 26-Dollar-Modul allerdings nicht. Aktueller Kamera-Spitzenreiter Ende Oktober 2016 ist das jüngst erschienene Google Pixel, das vor allem durch Bilderfolgen und HDR Plus überzeugt. Im Benchmark kann das Google-Duo allerdings nicht mit der Performance aktueller Apple-Geräte mithalten: Hier ist sogar das iPhone SE schneller als das Pixel und Pixel XL, während das iPhone 7 noch eine Schippe drauflegt.