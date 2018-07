iPhone 7 überlebt 30 Tage unter Wasser

Ein Taucher hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Vor der englischen Küste entdeckte er ein iPhone 7 – in mehr als 10 Meter Tiefe. Das Smartphone funktionierte noch und begibt sich nun auf eine Weltreise.

Bei diesem Tauchgang staunte Cerys Hearsey nicht schlecht: Der 36-Jährige entdeckte vor der Jurassic Coast plötzlich ein aufleuchtendes Display. Es war ein iPhone 7, das gerade eine Textnachricht erhielt, berichtet die britische Sun. Der Mann schnappte sich das Smartphone und holte es zurück an die Oberfläche. Dort scrollte er durch die Kontakte und fand so heraus, wer der Besitzer ist. Dieser lebt in Kanada und verlor sein iPhone 7 mit wasserdichter Hülle vor zwei Tagen bei einer Kajakexpedition. Aus dem kühlen Nass geht es für das Smartphone nun per Postweg zurück nach Nordamerika.

iPhone 7: IP67 zertifiziert

Bereits nach dem Marktstart sorgte das iPhone 7 für Schlagzeilen. Der YouTube-Kanal EverythingApplePro testete das High-End-Gerät unter Wasser. Damals wurde das Testmodell bereits bei einer Tiefe von knapp 9 Metern beschädigt. Der kapazitive Homebutton funktionierte nach fünf Minuten nicht mehr richtig. Dank der speziellen Hülle überstand das Gerät des Kanadiers nun einen tieferen und mehrtägigen Tauchgang.

Das iPhone 7 und auch das iPhone 7 Plus sind nach IP67 zertifiziert und demnach gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt. Demzufolge sollten die Geräte einen Tauchgang in der Tiefe von einem Meter bis zu einer halben Stunde am Stück unbeschadet überstehen. Von Selbstversuchen raten wir allerdings ab, da es bei Wasserschäden keine Garantie gibt. Sollte dennoch Wasser ins Gehäuse kommen, hilft womöglich unser Ratgeber.