iPhone 7 verliert in Akku-Test gegen HTC 10, LG G5 und Galaxy S7

Das iPhone 7 schneidet im Akku-Test der renommierten Verbraucherschützer von Which? als Letztes ab – und zwar weit abgeschlagen hinter HTC 10, LG G5 und Galaxy S7. Verglichen wurde die Gesprächszeit bei Telefonaten mit 3G sowie beim Surfen im Internet, ebenfalls mit 3G. Als Betriebssystem diente iOS 10 beziehungsweise Android Marshmallow.

In beiden Disziplinen geht das HTC 10 als Sieger hervor: Insgesamt 1859 Minuten lang konnten die Tester mit dem taiwanischen Topmodell telefonieren, also fast 31 Stunden, ehe ihm die Puste ausging. Browsen ließ sich immerhin 790 Minuten – das sind über 13 Stunden Nonstop-Surfing. Das iPhone 7 kam mit 712 Minuten auf nur knapp 12 Stunden Gesprächszeit. Beim Browsen war nach 615 Minuten Schluss.

iPhone 7 besitzt die geringste Akku-Kapazität

Der Akku des Galaxy S7 auf Platz 3 erlaubte bereits einen mehr als doppelt so langen Anruf wie das iPhone 7 – das Gespräch endete erst nach rund einem Tag respektive 1492 Minuten. Bei der Browsing-Dauer reicht es sogar für Platz 2 mit 677 Minuten, wohingegen das LG G5 knapp mit 640 Minuten dahinter liegt. Telefonieren ließ sich mit dem LG G5 hingegen 1579 Minuten, was für Platz 2 bei Gesprächszeiten reichte. Als Ursache für die Testergebnisse sieht Which? einen ganz einfachen Umstand: die Akku-Kapazität. So ist das iPhone 7 mit 1960 mAh am schlechtesten ausgestattet, wobei offen bleibt, wie sich das iPhone 7 Plus mit seinen 2675 mAh geschlagen hätte.

Am meisten besitzen das Galaxy S7 und das HTC 10 mit jeweils 3000 mAh, während das LG G5 mit 2800 mAh dazwischen liegt. Den Angaben zufolge wurde bei Telefonaten mit einem gleichbleibend starken Signal getest sowie beim Browsing mit einer regelmäßig aktualisierten Webseite. Da sich die Werte aber ausschließlich auf die Verbindung mit 3G beziehen, können die Ergebnisse einer langsameren Verbindung oder einer schnelleren wie beispielsweise LTE davon abweichen – zumal im Alltag wohl vor allem auch Apps und Games einen erheblichen Unterschied in Sachen Laufzeit machen dürften.