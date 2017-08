iPhone 7s Plus: Dummy zeigt Design des Vorgängers mit gläserner Rückseite

Auf mehreren Fotos soll ein Dummy des iPhone 7s Plus zu sehen sein. Den Abbildungen zufolge bestehe die Rückseite nicht wie beim Vorgängermodell aus Aluminium. Offenbar stammen die Bilder vom australischen Blogger Sonny Dickson, der in der Vergangenheit bereits häufig mit Leaks von Apple-Geräten in Erscheinung getreten ist und die Fotos an 9to5Mac geschickt haben soll.

Auffälligstes Merkmal des abgebildeten Geräts sei die Rückseite aus Glas. Bisher ging die Gerüchteküche davon aus, dass nur das iPhone 8 auf ein Glas-Sandwich-Design mit Stahlrahmen setzt, während das iPhone 7s und 7s Plus optisch ihren Vorgängern ähneln. Es ist auf dem Bild außerdem erkennbar, dass der vom aktuellen Modell bekannte Antennenstreifen fehlt. Womöglich ist dieser durch den Wegfall der Aluminium-Rückseite auch überflüssig.

Lässt sich das iPhone kabellos aufladen?

Eine Glasrückseite ermögliche ein neues Feature: Durch das Material könnte das iPhone 7s Plus mit einer kabellosen Ladefunktion ausgestattet werden. Bisher hieß es, dass nur das iPhone 8 über diese Funktion verfügen wird. Die Analysten von KGI gehen aber schon seit längerer Zeit davon aus, dass Apple alle drei Modelle mit Wireless Charging versehen wird, die im September 2017 vorgestellt werden sollen. Sofern das Design des auf den Bildern zu sehenden Dummys also der Wirklichkeit entspricht, könnten die Analysten mit ihrer Behauptung richtig gelegen haben.

Apple-Experte John Gruber zufolge sei es allerdings gut möglich, dass das Feature nicht von Beginn an verfügbar sein wird. Ähnlich wie der Portrait-Modus des iPhone 7 Plus könnte sich auch die Einführung der Wireless-Charging-Funktion verzögern und erst nachträglich per Software Update aktiviert werden. Außerdem geht Gruber davon aus, dass die dafür benötigte Hardware nicht im Lieferumfang der iPhones enthalten sein wird. Wann Apple das entsprechende Zubehör zum kabellosen Aufladen in den Handel bringen könnte, ist noch unklar.