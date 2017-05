Gleiches Material wie Apple Watch: iPhone SE könnte Glasrückseite bekommen

Erhält das iPhone 7s eine Rückseite aus Glas? Ein geleaktes Foto soll die Abdeckung eines kommenden Apple-Smartphones zeigen. Dabei handelt es sich angeblich um Ion-X-Glas, das bereits bei der Apple Watch zum Einsatz kommt.

Das Bild stammt offenbar aus dem Netzwerk Weibo und wurde von Slashleaks weiterverbreitet. Darauf sind gläserne Rückseiten zu sehen – da die Aussparung in der oberen Ecke auf eine Kamera mit einer Linse hindeutet, könnten sie für das iPhone 7s gedacht sein. Bezeichnet ist das Foto allerdings mit "iPhone SE (2017)"; möglicherweise werden die Panels also auch im Nachfolger des 4-Zoll-Smartphones von 2016 verbaut.

Glasrückseite nur für das iPhone 8?

Die Authentizität des Leaks wird allerdings von 9to5Mac infrage gestellt: Denn sowohl das iPhone SE als auch das iPhone 7 haben aktuell eine Rückseite aus Aluminium. Gerüchte, dass Apple bei den jeweiligen Nachfolgern ein neues Material verbauen könnte, gab es bislang nicht. Anders sieht es da schon beim iPhone 8 aus, das den Mutmaßungen zufolge ein ähnliches "Sandwich-Design" wie das iPhone 4s erhalten könnte, mit einem Rahmen aus Aluminium und einer gläsernen Rückseite. Allerdings soll das iPhone 8 eine Dualkamera mitbringen, weshalb letztlich der Einsatz im iPhone 7s am wahrscheinlichsten sei.

Bereits im November 2016 mutmaßte der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple in diesem Jahr neben dem iPhone 8 auch ein iPhone 7s und ein iPhone 7s Plus herausbringen will. Der 4,7-Zoll-Ausführung könnte dabei die Rolle des "Mittelklasse-Modells" zukommen – und alle drei Geräte sollen Kuo zufolge eine gläserne Rückseite erhalten. Seitdem wird diese Eigenschaft aber exklusiv dem iPhone 8 zugesprochen. Zu Apples Plänen für das Jahr 2017 werden wir wohl erst im September Gewissheit erhalten, wenn die erst iPhone-Keynote im neuen Apple Park stattfindet.