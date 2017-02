iPhone 8: Akku soll deutlich größer als beim iPhone 7 werden

2700 mAh – so groß soll der Akku des iPhone 8 sein. Das entspricht in etwa der Kapazität des iPhone 7 Plus mit seinen 2900 mAh. Dank einer neuen Bauweise passe der größere Energiespeicher aber in ein Smartphone mit den Maßen des iPhone 7, das ist zumindest die Aussage von Apple-Kenner und Analyst Ming-Chi Kuo, wie GSMArena meldet.

Zum Vergleich: Das iPhone 7 besitzt einen Akku mit einer Kapazität von 1960 mAh, der unter einem 4,7-Zoll-Display Platz findet. Zwar gehen Gerüchte beim iPhone 8 von einer Bildschirmdiagonalen zwischen 5,2 bis 5,8 Zoll aus, doch soll das Gerät selbst nicht sonderlich viel größer ausfallen – der Screen nimmt womöglich einfach mehr Fläche auf der Frontseite ein. Die seitlichen Ränder würden somit deutlich geringer als beim Vorgänger ausfallen.

Großer Akku, hoher Preis

Kuo hat gleichzeitig eine Grafik veröffentlicht, die die neue Herstellungsmethode des iPhone 8 beschreibt. Eine neue Akku-Technologie kommt demnach nicht zum Einsatz. Vielmehr schrumpfe die Hauptplatine durch eine geschichtete Bauweise, wodurch einfach mehr Platz für einen größeren Energiespeicher bereitsteht. Diese Herangehensweise hat angeblich aber einen entscheidenden Nachteil, denn die Herstellungskosten sollen dadurch erheblich steigen.

Das passt zu jüngsten Gerüchten zum Preis des iPhone 8: Für unter 1000 Dollar wird das nächste Premium-Smartphone von Apple zumindest in den USA wohl nicht erhältlich sein. Hierzulande könnte das Topmodell gar ab 1300 Euro in den Läden stehen. Die Quelle geht aber auch davon aus, dass das Display 5,8 Zoll messen wird und so doch eher dem iPhone 7 Plus zu entsprechen scheint. Was sich hinter dem "iPhone X" wirklich verbirgt, erfahren wir womöglich aber erst im September 2017 zur Apple-Keynote.