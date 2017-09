iPhone 8, Apple TV und Co.: Vorbestellung neuer Apple-Produkte nun möglich

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus erscheinen am 22. September im Handel

Wenige Tage nach der großen Keynote, bei der unter anderem das iPhone X vorgestellt wurde, dürfen nun die meisten der neuen Produkte vorbestellt werden. Wie üblich war der Apple Store zuvor einige Stunden offline, damit die Techniker im Hintergrund alles vorbereiten konnten.

Mit der erfolgten Eröffnung des Apple Store sind nun iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K vorbestellbar. Wer Interesse an einem der Geräte hat, sollte sich womöglich nicht allzu viel Zeit lassen, seinen Einkauf zu tätigen. Auch wenn Apple mittlerweile über einige Erfahrung verfügt, passiert es immer wieder, dass kurz nach Verkaufsstart zumindest einzelne Varianten von Geräten nicht mehr erhältlich sind.

iPhone X folgt

Im Gegensatz zum iPhone 7 ist das iPhone 8 sowie dessen größerer Plus-Ableger nur in drei Farben und zwei Speichervarianten erhältlich. Wählen dürft Ihr zwischen 64 und 256 GB sowie den Farben Silber, Gold und Space Grau. Das kleine Modell kostet je nach Speicher 799 oder 969 Euro. Das iPhone 8 Plus ist für 909 und 1079 Euro zu haben. Wer noch unentschlossen ist, welches das Richtige für ihn oder sie sein dürfte, dem könnte Marcos ausführlicher Vergleich der neuen iPhone-Modelle weiterhelfen.

Wer ein Auge auf das iPhone X geworfen hat, der muss sich leider noch gedulden. Die Vorbestellung startet nicht wie bei den anderen Modellen am 15. September, sondern erst am 27. Oktober. In den Läden soll das erste iPhone mit OLED-Display dann am 3. November stehen.