iPhone 8, Apple Watch 3 und Apple TV 4K: Apple verschickt erste Geräte

Apple hat die Vorbestellung am 15. September eröffnet und am 22. September sollen erste iPhone 8, Apple Watch 3 und Apple TV 4K bei ihren neuen Besitzern eintreffen. Wie es so häufig bei solchen Vorbestellungen der Fall ist, könnten manche Nutzer aber auch wieder etwas früher in den Genuss ihrer neuen Gadgets gelangen.

Erste Hinweise darauf, dass manche Vorbesteller ihr neues iPhone 8 oder auch eine Apple Watch 3 oder ein Apple TV 4K schon vor dem 22. September in Händen halten könnten, liefert MacRumors. Wie das Tech-Portal berichtet, zeigt die Online-Paketverfolgung einigen US-Nutzern an, dass ihre Bestellung bereits vorbereitet wird oder sogar auf dem Weg ist.

Bestellstatus bei Apple noch unverändert

Während Zustelldienste in einigen Fällen also bereits anzeigen, dass sich Pakete aus anderen Bundesstaaten oder auch aus China auf den Weg zu ihren Empfängern gemacht haben, bleibt die Anzeige bei Apple noch unverändert. Nutzern zufolge ist hier weiterhin zu lesen, dass die Bestellung für den Versand vorbereitet wird.

Auch hierzulande könnte es sein, dass einige Nutzer ihr iPhone 8, Apple TV 4K oder die Apple Watch 3 schon vor dem Ende der Woche in Händen halten. Lediglich das iPhone X wird in dieser Woche und auch in diesem Monat noch niemand erhalten, denn der Release ist erst für November vorgesehen. Immerhin durfte Felix bereits einen Blick auf das neue Apple-Flaggschiff werfen und seine Eindrücke für uns im iPhone X Hands-on vor laufender Kamera zusammenfassen.