iPhone 8-Design ohne Jony Ive? Fokus soll aktuell auf Architektur liegen

Wie viel hat Apples Chief Design Officer Jony Ive eigentlich noch mit der Gestaltung neuer Produkte wie dem kommenden iPhone 8 zu tun? Glaubt man den Berichten, die direkt aus dem Hauptquartier von Apple stammen sollen, dann ist das nicht viel. Der auf Apple spezialisierte Journalist Jason Snell will sogar gehört haben, dass Ive zuletzt gar nicht mehr direkt am Produktdesign beteiligt war.

Hauptsächlich soll Jony Ive sich aktuell auf Architektur und nicht auf neue Smartphones wie das iPhone 8 konzentrieren. Den Gerüchten zufolge soll Ive laut Snell momentan noch am engsten mit Angela Ahrendts zusammenarbeiten, welche 2014 die weltweite Leitung der Apple Stores übernahm. Wie Appleinsider berichtet, gehe Snell davon aus, dass sich der Design-Chef besonders um die Präsentation von Stores und Apples gigantischem neuen Campus kümmert.

Ein 300-Dollar-Buch zum Abschied?

Jason Snell glaube außerdem, dass Jony Ive im Unternehmen Apple mit der Zeit eine Rolle übernommen hat, die der von Steve Jobs ähnelt. Demnach könne Ive sogar Produktentwicklungen in die Wege geleitet haben, die nicht im besten Sinne des Unternehmens waren, wie zum Beispiel eine goldene Apple Watch oder ein Apple Car.

Neben Snell gehe auch Apple-Experte John Gruber davon aus, dass Apples angebliches Auto-Projekt überhaupt erst auf Drängen von Ive in Angriff genommen wurde. Gerüchten zufolge soll das Projekt zuletzt auf die Entwicklung von Software für Autos zusammengekürzt worden sein, was Snell und Gruber als Vorbote für einen nahenden Abschied des Design-Chefs betrachten. Das gerade vorgestellte und 200 bis 300 Dollar teure Fotobuch "Designed by Apple in California" sehe Snell als eine Art Abschiedsgruß, der die Arbeit von Jony Ive bei Apple noch einmal zusammenfasst.