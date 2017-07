iPhone 8: Display besitzt womöglich doch Kamera-Einbuchtung

Das Display des iPhone 8 füllt möglicherweise doch nicht die gesamte Front aus – darauf deutet eine angebliche Verpackungsbeilage hin. Demnach ist am oberen Rand tatsächlich eine Einbuchtung für Kamera und Hörer vorhanden.

Auf dem von Slashleaks veröffentlichten Dokument ist eine stilisierte Grafik des iPhone 8 zu sehen, die offenbar die Position des SIM-Kartenslots zeigt. Nutzer des Portals halten den Leak zu 75 Prozent für vertrauenswürdig, vielleicht weil dem iPhone 7 bereits eine ähnliche Anleitung beiliegt. Echt oder nicht, der Leak widerspricht einer kürzlich veröffentlichten Meldung, wonach das Design des nächsten Apple-Topmodells feststeht.

So sind vor kurzem Renderbilder aufgetaucht, die das finale Design des iPhone 8 zeigen sollen – und zwar ohne die Einbuchtung am oberen Bildschirmrand. Kamera und Hörer sind darauf in einem schmalen Streifen untergebracht, der die gesamte Breite einnimmt. Etwa 4 mm soll demnach die Einfassung an allen Seiten messen. Ob der aktuelle Leak aber authentisch ist, bleibt fraglich.

Das gezeigte Dokument wirkt, als lasse es sich auch ohne allzu großen Photoshop-Aufwand erstellen. Zudem hat die Screen-Einbuchtung zwar einen hohen Wiedererkennungswert, dürfte im Alltag aber eher unpraktisch sein, da die Anzeige entweder überdeckt oder skaliert werden müsste, um ein rechteckiges Bild zu erhalten. Bis zur offiziellen Enthüllung des iPhone 8 im September ist es aber auch nicht mehr allzu lange hin.