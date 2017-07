iPhone 8: Dummy zwischen iPhone 6s und iPhone 7 Plus abgelichtet

So könnte das iPhone 8 zwischen iPhone 6s und iPhone 7 Plus aussehen: Bereits seit einer Weile sind Dummys des nächsten Top-Smartphones von Apple im Umlauf – aber nun hat eine Webseite neue Fotos veröffentlicht, auf denen die Dimensionen anhand der Vorgänger deutlich werden.

Die Bilder wurden vom Carved Blog veröffentlicht, dessen Betreiber offenbar einen Dummy des iPhone 8 in die Finger gekriegt haben. Den Quellen des Blogs zufolge soll das Modell "sehr akkurat" sein; die Maße des Dummys könnten denen des tatsächlichen Apple-Smartphones also entsprechen. Die Bilder zeigen, was Gerüchte dem Jubiläums-iPhone bereits seit einer Weile zuschreiben: Das Gerät soll etwas breiter sein als zum Beispiel das iPhone 6s (links), aber trotz vergleichbarer Displaydiagonale insgesamt kleiner ausfallen als das iPhone 7 Plus (rechts).

Release erst im Oktober?

Erst kürzlich waren bereits Fotos eines iPhone-8-Dummys aufgetaucht, die ebenfalls die Proportionen zeigen sollten – allerdings im Vergleich zu iPhone 7 und 7 Plus. Die vom Leak-Experten Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks veröffentlichten Bilder und die nun vom Carved Blog stammenden Fotos zeigen Geräte mit ähnlichem Design. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Dummys das Aussehen des iPhone 8 zumindest in einigen Bereichen getroffen haben.

Der Fokus des iPhone 8 liegt voraussichtlich auf Augmented Reality, der erweiterten Realität. Um entsprechende Features ermöglichen zu können, soll das Smartphone auf der Rückseite über einen 3D-Laser verfügen, der die Kamera unterstützt. Da die Produktion des iPhone-7-Nachfolgers offenbar sehr aufwendig ist, könnte der Release drei bis vier Wochen später erfolgen als ursprünglich geplant – also erst im Oktober 2017.