iPhone 8 Edge: Konzeptvideo zeigt edles Gerät mit Displaykanten

So könnte eine mögliche Edge-Version des iPhone 8 aussehen: Ein neues Konzeptvideo, das von TechDesign bei YouTube veröffentlicht wurde, zeigt die Vorstellungen von AppleiDesigner zum iPhone für das Jahr 2017. Ganz unbescheiden ist das Video mit "Official Trailer" benannt.

Tatsächlich ist die Präsentation des Konzeptdesigns zum iPhone 8 Edge stark an die offiziellen Produktvideos von Apple angelehnt. AppleiDesigner hat darin seine Ideen und aktuelle Gerüchte zum potenziellen Nachfolger des iPhone 7 verarbeitet. Wie der Name schon andeutet, könnte Apple im kommenden Jahr auch eine Edge-Variante seines Top-Smartphones vorstellen, dessen Bildschirm dem des Galaxy S7 Edge sehr ähnlich ist. So wölbt sich das Display wie bei dem Samsung-Gerät an beiden Seiten um das Gehäuse.

iPhones könnten 2017 größer ausfallen

AppleiDesigner stellt sich das iPhone 8 Edge in zwei Größen vor, die denen des iPhone 7 und iPhone 7 Plus entsprechen: So soll das iPhone 2017 ebenfalls mit Displaydiagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll erscheinen. Den Fotos zu dem Konzept zufolge, die der Designer über seinen Instagram-Account veröffentlicht hat, seien aber auch Ausführungen in 5 und 5,8 Zoll möglich – ganz wie es kürzlich aufgetauchte Gerüchte behaupten. Das Video zeigt außerdem Apples AirPods in der Farbe Diamantschwarz, wie sie der Designer Martin Hajek bereits in einem älteren Konzept ersonnen hat.

Die meisten Mutmaßungen zum iPhone 8 drehen sich derweil um die Display-Technologie: So soll Apple für seine Smartphone-Bildschirme, statt wie bislang LCD, ab dem kommenden Jahr OLED verwenden. Zu den weiteren Features des Jubiläums-iPhones könnte außerdem die Möglichkeit gehören, das Gerät kabellos aufzuladen. Als Material für das Gehäuse ist seit Längerem Glas im Gespräch. Bis zum Release des iPhone7-Nachfolgers ist es noch lange hin – möglicherweise verdichten sich bis dahin die Hinweise auf eine Edge-Version.