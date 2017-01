iPhone 8: Gehäuse besteht möglicherweise aus Edelstahl

Ein Hauch von iPhone 4s: Das iPhone 8 soll Gerüchten zufolge ein Gehäuse aus Edelstahl erhalten – eingefasst in Glas. Darauf deutet nun ein neuer Bericht aus Taiwan hin, wonach Apple nicht mehr wie bisher das Chassis des neuen Topmodells von Foxconn fertigen lasse, wie Apple Insider berichtet.



Vielmehr arbeite Cupertino erstmals mit einem Unternehmen namens Jabil zusammen. Das letzte Apple-Smartphone mit Edelstahl-Hülle war das iPhone 4s – der Herstellungsprozess für das iPhone 8 soll sich davon aber unterscheiden, werde es doch industriell geschmiedet statt in einem Walzwerk in Form gebracht. Dadurch soll die Hülle eine höhere Festigkeit erhalten.

Angaben passen zu früheren Berichten

Die Angaben passen zu den Ausführungen von Apple-Kenner und Analyst Ming-Chi Kuo, der in einem Bericht schon vor einiger Zeit von einer Edelstahl-Hülle ausging, wenngleich auch nur für die Premium-Ausführung des iPhone 8. Darüber soll vorne und hinten jeweils eine Schicht Glas liegen, um so besseren Schutz vor Blessuren zu liefern, ohne dass die Optik leidet. Damit will Apple das Jubiläums-iPhone wohl vor einem Schicksal wie dem Vorgänger schützen: Vor allem das begehrte iPhone 7-Modell in Diamantschwarz macht seinem Namen nämlich wenig Ehre und kann nach zwei Monaten schon zerkratzt aussehen.

Eine Glasabdeckung für das iPhone 8 wurde indes schon von anderer Stelle mehr oder weniger bestätigt: Lenovos Vizepräsident verglich die Rückseite des iPhone 8 nämlich mit der des ZUK Z2 Pro, das mit einer Glasrückseite ausgestattet ist – leicht gebogen für bessere Haptik.