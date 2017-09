iPhone 8: Hinweise auf finale Bezeichnung sorgen für Verwirrung

Selbst wenige Tage vor der Präsentation des iPhone 8 ist noch nicht bekannt, wie Apple sein Jubiläums-Smartphone letztendlich bezeichnen wird. Nun sind verschiedene Hinweise aufgetaucht, die allerdings nicht einstimmig für einen Namen plädieren.

Der stets gut informierte Leak-Experte Evan Blass hat via Twitter zwei Bilder veröffentlicht. Auf ihnen sind Teile von Verpackungen für Smartphone-Hüllen zu sehen, die offenbar für das Jubiläums-iPhone gedacht sind. Demnach haben zwei verschiedene Case-Hersteller unabhängig voneinander "iPhone 8" auf die Verpackung geschrieben.

iPhone 8 Pro X Edition

Laut Evan Blass seien die Hüllen für das OLED-iPhone gedacht. Somit sei auszuschließen, dass diese Hüllen für das iPhone 7s oder das 7s Plus gedacht sind, die Gerüchten zufolge auch unter den Namen iPhone 8 und 8 Plus erscheinen könnten und LCD-Screens besitzen sollen. In einem weiteren Tweet vermeldet der Leak-Experte allerdings, dass der internen Datenbank eines Netzanbieters zufolge das Wort "Edition" im Namen des Jubiläums-iPhone vorkomme.

Die einen Hersteller produzieren also offenbar Schutzhüllen für Geräte mit der Bezeichnung "iPhone 8", andere Case-Macher nutzen die Bezeichnung "iPhone Edition". Obwohl die Präsentation schon am 12. September 2017 erfolgt, hat Apple es bisher geschafft, den Namen des kommenden Top-Modells weitgehend geheim zu halten. Vielleicht stimmen letztendlich auch alle Gerüchte und das Gerät erscheint unter dem Namen "iPhone 8 Pro X Edition". Was denkt Ihr? Wie wird das Jubiläums-iPhone heißen? Schreibt es uns in die Kommentare.