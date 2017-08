iPhone 8 könnte "Tippen zum Aufwecken" unterstützen

Erhält das iPhone 8 eine Art "Tap to wake"-Feature? Zumindest hat ein Entwickler in der Firmware des smarten Lautsprechers HomePod entsprechende Hinweise entdeckt. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Thema Touch ID – wenn auch keine guten.

Der Entwickler Steven-Troughton Smith hat sich den Code der HomePod-Firmware genau angesehen und den Hinweis auf die Funktion "Tap to wake" entdeckt, die er mit dem Feature in Windows Phones wie der Lumia-Reihe vergleicht. So könnten Nutzer Ihr iPhone 8 aufwecken, indem sie einfach auf das Display tippen. Laut 9to5Mac gab es bereits Berichte dazu, dass Apple dieses Feature entwickelt – das nun durch die Anwesenheit im Code bestätigt zu werden scheint.

Keine Touch ID im Display

Smith notiert in einem weiteren Tweet, dass er in der HomePod-Firmware keinen Hinweis auf einen Fingerabdrucksensor unter dem Display entdecken konnte, der mit Ultraschall-Technologie arbeitet. Der Entwickler kommentiert dies mit: "Looks like not this year", übersetzt etwa "Sieht so aus, als wird das dieses Jahr nichts". Seit Langem wird spekuliert, ob das iPhone 8 überhaupt eine Touch ID mitbringt – und ob diese unter dem Display, auf der Rückseite oder sogar im Power-Button untergebracht sein wird.

Eine weitere Entdeckung von Smith betrifft die Statusleiste des iPhone 8: Dem untersuchten Code zufolge sei diese "deutlich komplexer und stärker im Design". Smith zufolge könne sie "sogar interaktiv" sein. Dies sind nicht die ersten Enthüllungen des Entwicklers: Bereits zuvor hatte er bestätigt, dass Apple in sein Jubiläums-iPhone Gesichtserkennung via Infrarot integriert hat.