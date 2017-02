iPhone 8: Längere Akkulaufzeit soll zum Kauf verlocken

Wie erfolgreich wird das iPhone 8? Während wir noch nicht einmal mit Sicherheit sagen können, wie das Jubiläums-iPhone heißen wird, schätzen andere bereits ab, wie erfolgreich das Gerät wird. MacRumors zufolge soll die Analystin Katy Huberty in ihrer Prognose gleich mehrere Gründe aufführen, wieso das neue Premium-Modell von Apple ein sensationeller Erfolg werden könnte.

Ein wichtiges Merkmal ist für Huberty dabei die Ausdauer des Smartphones. Sie geht nämlich davon aus, dass Apple dem iPhone 8 ein gebogenes AMOLED-Display spendieren wird, das sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirkt. Nicht ganz klar wird, ob die Analystin hier nur an einen niedrigen Verbrauch des Bildschirms denkt, oder ob sie wie ihr Branchen-Kollege Ming-Chi Kuo von KGI davon ausgeht, dass sich unter dem Bildschirm ein besonders großer L-förmiger Akku versteckt.

Der "Superzyklus" beginnt 2016

Huberty erwartet für das iPhone 8 außer einer gesteigerten Akkulaufzeit und einem neuen Display aber noch weitaus mehr: Ihrer Meinung nach sollen zum Beispiel eine Vorrichtung zum kabellosen Laden und neue 3D-Sensoren mit an Bord sein, während Siri neue Tricks hinzulernt. Sie ist allerdings auch davon überzeugt, dass der Preis des iPhone 8 höher ausfallen wird als bei bisherigen Geräten.

All die erwarteten Features machen das iPhone 8 in den Augen der Analystin zum Zentrum des prognostizierten "Superzyklus", laut dem Applevom iPhone 7-Nachfolger mehr Geräte verkaufen wird als jemals zuvor. Dazu soll beitragen, dass Apple in diesem Jahr und zum ersten Mal nach ganzen drei Jahren Entwicklung ein wirklich großes Upgrade für das nächste iPhone präsentiert. In der Vergangenheit ließ sich das US-Unternehmen lediglich zwei Jahre Zeit, um wieder ein mit neuen Features ausgestattetes Smartphone anzukündigen. Dazwischen erschienen hingegen die s-Modelle, die meist nur kleinere Verbesserungen enthielten.