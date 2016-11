iPhone 8: Neue Hinweise deuten auf kabelloses Laden auf Entfernung

Mit dem iPhone 8 im Wohnzimmer auf und ab spazieren, telefonieren und gleichzeitig den Akku auffüllen – Laden per Funk könnte dies möglich machen. Dass dieses Feature tatsächlich in Planung ist, darauf deuten Investitionszahlungen an ein Unternehmen namens Energous, das an derartiger Technologie forscht.

Laut BGR hat Energous bekannt gegeben, dass man Investitionen in Höhe von 10 Millionen Dollar von Dialog Semiconductor erhalten habe. Hauptkunde dieses deutschen Halbleiterherstellers ist Apple. Hinzu kommt, dass Energous in der Vergangenheit bereits eine Zahlung von Pegatron erhalten habe, dem Unternehmen, das neben Foxconn iPhones im Auftrag von Apple produziert.

Mehrere Unternehmen forschen an Laden per Funk

Energeous selbst habe in der Vergangenheit mehrfach erwähnt, mit einem Top-Smartphone-Anbieter zusammenzuarbeiten. Diese Aussage ließe sich zwar auch auf Samsung münzen, doch deuten die oben genannten Investitionen eher auf Apple hin. Cupertino mache 68.56% von Dialog Semiconductors Verkäufen aus, Samsung bloß 1,03 Prozent. Schon Anfang 2016 gab es Gerüchte, dass Apple an einer Ladefunktion per Funk arbeitet, die 2017 bereit sein soll – vermutlich also zum Release des iPhone 8, sollte das Modell zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum nicht anders heißen.

Im Mai folgten Berichte, dass Apple Experten des Start-ups uBeam auf dem Gebiet der kabellosen Energieübertragung angeheuert habe. Energous war zu diesem Zeitpunkt "nur" ein weiteres Unternehmen, das an derartiger Technolgie forschte. Übrigens nicht das einzige: Auch Ossia schlägt in diese Kerbe. Bleibt letztlich die Frage, wer den Durchbruch schafft, die Methode marktreif zu machen und sie als Erstes in ein Smartphone zu integrieren. Vielleicht macht das iPhone 8 den Anfang.