iPhone 8: Release angeblich zusammen mit iPhone 7s und 7s Plus

Das Team von iFixit hat die AirPods in seine Einzelteile zerlegt. Wie erwartet sind die Ohrhörer von Apple nahezu unmöglich zu reparieren.

AirPods im Tear­down: So sieht das Innen­le­ben von Apples Ohrhö­rern aus

HTC lädt zu Event ein und stellt neue Produkte am 12. Januar vor

Was wird gezeigt? HTC hat Einladungen zu einem Event am 12. Januar 2017 verschickt. Der Slogan lautet lediglich: "For U".