iPhone 8: Samsung denkt offenbar über ähnliches Design fürs Galaxy S9 nach

Offenbar hatten Apple und Samsung die gleiche Idee: Für das Galaxy S9 hat der südkoreanische Hersteller wohl ein Design in Arbeit, das an das mutmaßliche Aussehen des iPhone 8 erinnert. Dies deutet zumindest ein Patent an. Ihr findet die dazugehörigen Zeichnungen am Ende des Artikels.

Schon im Mai 2016 hat Samsung das Design-Patent eingereicht, wie SamMobile unter Berufung auf die niederländische Webseite Galaxy Club berichtet. Auf den Zeichnungen ist ein Smartphone zu sehen, das ein "Edge-to-Edge"-Display besitzt. Es sei möglich, dass hier das Design des Galaxy S9 zu sehen ist. Demnach dürfte das Smartphone fast gar keinen Rand mehr besitzen, nur noch oben in der Mitte sei noch eine kleine Aussparung für Sensoren, Frontkamera und Lautsprecher vorhanden.

Wie bei Apple, nur gebogen?

Es ist denkbar, dass Samsung beim Galaxy S9 dieses Design mit einem um die Kanten gebogenem Display kombiniert, wodurch letztendlich aber an allein Seiten etwas nutzbare Bildfläche verloren gehen könnte. Das iPhone 8 soll zwar Gerüchten zufolge auch ein Full-Front-Display mit einer Aussparung für Sensoren und Co. besitzen, jedoch keine gebogenen Display-Ränder.

Angeblich wird das Galaxy S9 wie sein Vorgänger einen Bildschirm erhalten, der in der Diagonale 5,8 Zoll misst. Für das Galaxy S9 Plus werde ein 6,2-Zoll-Display erwartet. Ob Samsung das Design aus dem Patent für die beiden Smartphones verwendet und damit auch die letzten Display-Ränder eliminiert, erfahren wir vielleicht früher als gedacht: Die Präsentation könnte wegen des iPhone 8 schon im Januar 2018 stattfinden.