iPhone 8: So könnten Eure Lieblings-Apps darauf aussehen

So oder so ähnlich könnte die Darstellung von Apps auf dem iPhone 8 erfolgen

Wie würden Snapchat, Instagram oder Netflix auf dem iPhone 8 aussehen? Und was ist mit dem virtuellen Home Button? UI-Designer Maxim Petriv wollte es wissen und hat kürzlich geleakte Infos zum kommenden Apple-Topmodell in eine Vorschau verarbeitet. Sein Werk veröffentlichte Petriv auf Twitter.

Die digitalen iPhone-8-Modelle sind jeweils nur von vorne zu sehen, schließlich geht es um die Darstellungen von Apps. Zudem scheint sich selbst Apple noch nicht ganz sicher zu sein, wie das Gerät von hinten aussehen soll. Petriv wollte dabei wohl vor allem wissen, wie sich Kamera-Einbuchtung und virtueller Home Button auf den optischen Eindruck auswirken. Der Ansatz: Links und rechts der Frontkameras zeigt das hypothetische Smartphone die Verbindungsstärke sowie die verbleibende Akkuladung an – de facto handelt es sich also um eine teilweise transparente Info-Leiste. Apps sind daher in einem vollständigen Rechteck zu sehen.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Kontextsensitive Home-Button-Leiste

Der virtuelle Home Button ist wie sein haptisches Pendant am unteren Bildschirmrand zu finden. Je nach App ist darüber noch eine kontextsensitive Leiste mit angepassten Shortcuts eingeblendet. So stellt sich Petriv etwa vor, dass im App Store die Kategorien "Aktuelles", "Games", "Apps", "Updates" sowie eine Suche zur Verfügung stehen. Bei Spotify wiederum würde das iPhone 8 stattdessen "Home", "Browse", "Suche", "Radio" und "Meine Bibliothek" zur Auswahl stellen.

Zwar macht das Gezeigte bereits einen ansehnlichen Eindruck, doch hat Petriv von einem Twitter-Nutzer bereits konstruktive Kritik erhalten: Die Zeitanzeige ist nämlich unter der Kamera-Einbuchtung zu sehen, was nur unnötig Platz verschwende. Wie Apple die Fläche des Bildschirms ausnutzen wird, erfahren wir voraussichtlich im September auf einer speziellen Keynote zur Enthüllung der Hardware. Bis dahin empfehlen wir Euch unseren Gerüchte-Check zum iPhone 8 mit stets aktualisierten Informationen.