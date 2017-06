iPhone 8: So würde es mit eingeschaltetem Display aussehen

iPhone-8-Dummy mit DIY-Bildschirm: Leaker Benjamin Geskin wollte wissen, wie das nächste Apple-Topmodell mit eingeschaltetem Display aussieht und hat kurzerhand einen Dummy mit einem ausgedruckten iOS-Wallpaper versehen. Das Resultat ist ein "Hands-on-Video" auf Twitter.

Bierernst nimmt aber auch der Schöpfer sein Werk nicht: Auf die Bezeichnung "Hands-on Video" folgt im Tweet zumindest der Zusatz "sozusagen", gefolgt von einem lachenden Smiley. Allzu viel Action erwartet Euch in dem 14-sekündigen Clip daher nicht. Geskin schwenkt sein selbstgebasteltes iPhone 8 lediglich einige Male umher. Dennoch liefert das so präparierte Modell einen anschaulicheren Eindruck eines möglichen iPhone 8 als der Dummy, den Leaker @OnLeaks kürzlich auf Twitter postete.

iPhone-8-Modell Marke Eigenbau

Die Aussparung auf der Oberseite des Screens kommt in Geskins Fake-Smartphone besser zur Geltung und die abgerundeten Ecken treten umso deutlicher hervor. Da es sich um ein statisches Modell handelt, lässt sich das angeblich geplante Autoformat-Feature nicht demonstrieren: Auf Knopfdruck soll das iPhone 8 Fotos, Videos und Co. auf die maximale rechteckige Größe anpassen, damit keine Details in den Ecken verlorengehen.

Das Hintergrundbild in dem Video wird übrigens von einem Display-Schutz festgehalten. Schutzabdeckungen für das randlose Display des iPhone 8 sind nämlich schon erhältlich, auch wenn das Smartphone selbst voraussichtlich erst im September erscheinen wird. Bis dahin wird aber wohl noch der ein oder andere Leak auf uns warten.