iPhone 8 soll ein teurer Bestseller werden

Nicht nur die neuen Funktionen und das Design des iPhone 8 beschäftigen die wartenden Nutzer, sondern auch der Preis. Gerüchten zufolge will Apple das Gerät zum zehnjährigen Jubiläum nämlich zu einem deutlich höheren Kostenpunkt anbieten als üblich. Auch der Analyst Steven Milunovich von der Schweizer Großbank UBS rechnet 9to5Mac zufolge mit einem stark erhöhten Einstiegspreis.

870 Dollar könnte das iPhone 8 laut des Finanzexperten zum Start in den USA kosten. Wohlgemerkt fehlt bei dieser Preisangabe noch die Mehrwertsteuer, die abhängig vom jeweiligen Bundesstaat variieren kann. Zum Vergleich: Das iPhone 7 war in der kleinsten Speicherausführung zum Start ab 649 Dollar erhältlich. Der von Milunovich vorgeschlagene Startpreis entspricht damit einer Steigerung von etwa 34 Prozent.

Teuer und dennoch erfolgreich?

Sollte der Preis des iPhone 8 auch in Deutschland so viel höher ausfallen, dürfte bereits die günstigste Variante des Jubiläumsmodells bei über 1000 Euro liegen. Der Analyst geht allerdings davon aus, dass die teuerste Variante mit 256 GB Speicher in den USA sogar 1070 Dollar kosten könnte. Hierzulande läge der Preis dann womöglich schon bei über 1200 Euro.

Trotz der möglicherweise doch drastischen Preiserhöhung geht Milunovich offenbar nicht davon aus, dass dies dem Erfolg des iPhone 8 schaden könnte. Er schätzt, dass allein das Jubiläums-iPhone 45 Prozent der Verkäufe in Apples Smartphone-Sparte ausmachen wird. Ob das neue iPhone wirklich so kostspielig werden und einen Fingerabdrucksensor unter dem Displays bieten wird, erfahren wir vermutlich in etwa vier Monaten. Zumindest in den letzten Jahren präsentierte Apple neue iPhones jeweils im September.