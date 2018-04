Das iPhone 8 soll es sehr bald auch in Rot geben

Ein rotes iPhone 8 oder iPhone 8 Plus für einen guten Zweck? Im vergangenen Jahr brachte Apple schon das iPhone 7 als Sonderausgabe seiner Product(RED)-Reihe im leuchtenden Rot auf den Markt. Nun soll angeblich schon sehr bald das rote iPhone 8 folgen, mit dessen Kauf Nutzer wie schon bei den Vorgängermodellen dieser Serie den Kampf gegen AIDS unterstützen würden.

Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung von Apple, doch würde die Veröffentlichung des roten iPhone 8 ins Muster passen, denn knapp ein Jahr ist das Erscheinen des roten iPhone 7 her. AppleInsider will die Informationen zum bevorstehenden Verkaufsstart einer Mitteilung des US-Anbieters Virgin Mobile an seine Mitarbeiter entnommen haben.

Kein iPhone X in Rot?

Dem eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Memo zufolge plane Apple die Ankündigung des iPhone 8 als Sonderausgabe der Product(RED)-Serie für Montag, den 9. April. Zeitgleich könnte das Gerät dann auch schon über Apples App Store zur Vorbestellung bereitstehen. Wann das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus in Rot dann wirklich verfügbar sind und an Nutzer versendet werden, ist noch unklar.

Von einem iPhone X in Rot, das Apple immerhin zeitgleich mit dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus vorgestellt hat, ist in der Mitteilung offenbar nichts zu lesen. Womöglich hat Apple dieser Variante eine Absage erteilt, weil sich das Modell mit Edelstahlrahmen nicht so einfach rot färben lässt.