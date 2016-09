iPhone 8 soll gläserne Rückseite erhalten – Edelstahl für Premiumausführung

Glas und Edelstahl: Bei den Materialien für die Hülle des iPhone 8 könnte sich Apple am iPhone 4 orientieren. Davon geht zumindest Analyst und Apple-Kenner Ming-Chi Kuo aus, wie dieser in einem Bericht ausführt.

Laut 9to5Mac sei etwa ein iPhone 8 mit Glasfront und -rückseite nicht ausgeschlossen. Das könnte etwa einem Nachfolger der beliebten Diamantschwarz-Ausführung des iPhone 7 zugutekommen: Das glänzende Äußere ist zwar schick, zerkratzt aber schnell. Durch Glas geschützt würde die Optik trotz Schutz vor Blessuren aber nicht leiden.

iPhone 8 in glänzenden Farben dank Glas

Zudem würde die Glasschicht auch ein glänzendes iPhone 8 ermöglichen, ohne auf den aufwändigen Herstellungsprozess des iPhone 7 in Diamantschwarz zurückgreifen zu müssen. Da Apple so nicht mehr durch knappe Ressourcen eingeschränkt werden würde, sind auch andere Farben in glänzendem Finish denkbar. Durch den Einsatz von sogenanntem 2,5D-Glas gegenüber 3D-Glas, soll das Smartphone zudem robuster werden.

Das Chassis des iPhone 8 unter der Glasoberfläche könnte Kuo zufolge entweder aus Aluminium oder aus Edelstahl bestehen. Es sei dabei gut möglich, dass letztere Variante einer Premium-Ausführung vorbehalten bleibt. In einem früheren Berichte gab Kuo an, dass er ein iPhone 8 Plus mit 5,8 Zoll Bildschirmdiagonale für möglich halte, während das iPhone 7 Plus 5,5 Zoll misst. Insgesamt ist ein iPhone 8 im Jahre 2017 nicht unwahrscheinlich. Zwar wechselt Apple für gewöhnlich nur alle zwei Jahre die Nummer im Namen, doch feiert das iPhone 2017 zehnjähriges Jubiläum.