iPhone 8 soll in drei Varianten kommen – jeweils mit Glasrückseite

iPhone 8, iPhone 7s oder sogar iPhone 10 – wie Apples Top-Smartphone heißen wird, das voraussichtlich im September 2017 enthüllt wird, ist noch nicht bekannt. Sicher scheint hingegen, dass Apple zum Jubiläum seines Smartphones sowohl in Bezug auf das Design als auch die Ausstattung große Änderungen im Vergleich zum Vorgänger plant.

Neuen Gerüchten zufolge soll das iPhone 8 in drei unterschiedlichen Versionen auf den Markt gebracht werden, berichtet Nikkei Asian Review unter Berufung auf eine Quelle aus der Industrie. Demnach soll der iPhone 7-Nachfolger in drei Bildschirmgrößen erscheinen: mit 4,7 Zoll, 5 Zoll und 5,5 Zoll Displaydiagonale. Das 5,5-Zoll-Modell soll einen Curved-Screen erhalten, der Samsungs AMOLED-Technologie nutzt.

Glasrückseiten aus chinesicher Produktion

Nach derzeitigem Stand plane Apple, alle Varianten des iPhone 8 mit einer Rückseite aus Glas auszustatten. Für die Herstellung sollen zwei chinesische Unternehmen verantwortlich sein. Das Unternehmen Foxconn aus Taiwan, das Apple seit vielen Jahren mit Gehäuseteilen beliefert, sei auf die Produktion der gläsernen Komponenten nicht vorbereitet. Der Quelle zufolge habe sich Apple aber noch nicht für das finale Design entschieden; es könne also sein, dass die Pläne noch vergeworfen werden.

Ob Apple wirklich drei Ausführungen des iPhone 8 plant, ist fraglich. Auch im Vorfeld des iPhone 7-Releases gab es das Gerücht, dass neben der 4,7-Zoll-Version und dem Plus-Modell ein drittes Gerät geplant sei – das iPhone 7 Pro, das bekanntlich nicht erschienen ist. So gab es zum Beispiel auch bereits das Gerücht, dass Apple sein Jubiläums-iPhone sogar nur in einer einzigen Version auf den Markt bringen will. Mutmaßungen zu einer gläsernen Rückseite hingegen gab es bereits, weshalb dieses Ausstattungsmerkmal wahrscheinlicher ist.