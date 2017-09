iPhone 8: Teardown-Video zeigt Austausch von Akku und Display

Wo Apple gerade erst das iPhone 8 auf den Markt gebracht hat, gibt es eigentlich keinen Grund, an einen Akku- oder Display-Wechsel zu denken. Zack vom YouTube-Kanal JerryRigEverything macht dennoch, was er am besten kann und nimmt das Apple-Smartphone auseinander.

Eine Warnung vorweg: Das Öffnen von Smartphones wie dem iPhone 8 ist nicht zu empfehlen. Neben einem Verletzungsrisiko für Euch besteht auch die Gefahr, dass Ihr das Gerät schwer beschädigt. Eine anschließende Reparatur durch den Hersteller könnte außerdem teuer werden, weil das Öffnen Euren Garantieanspruch gefährdet. Das Video soll daher nicht als Anleitung dienen, sondern vielmehr einen Eindruck vermitteln, wie Akku und Display verbaut sind.

Spezialschrauben, Klebestreifen und sehr dünne Kabel

Den Weg ins Innere des iPhone 8 bahnt Zack sich wie schon beim Vorgänger durch das Display. Zunächst werden die Schrauben am Lightning-Port entfernt, dann kann das Display mittels Saugglocke und Trennwerkzeugen vorsichtig entfernt werden. Hierbei werden die Dichtungen rundherum zerstört, sodass kein Schutz mehr gegen das Eindringen von Wasser besteht. Nach dem Entfernen einiger Schrauben und dem Lösen mehrerer Verbindungskabel kann der Bildschirm ganz abgekoppelt werden. Der darunterliegende Akku ist nun leicht zu tauschen, weil Apple ihn im iPhone 8 mit vier flexiblen Klebestreifen befestigt.

Um das Display in der abgekoppelten Vorderseite zu wechseln, müsst Ihr nun noch die Frontkamera samt der benachbarten Sensoren sowie den Homebutton und eine Metallplatte auf der Rückseite des Bildschirms entfernen. Dabei ist besonders auf die Spezialschrauben und die dünnen Kabel zu achten, die leicht reißen. Sind diese Teile entfernt, bleibt nur noch das Display samt gläserner Abdeckung übrig, wie es wohl auch von Versandhändlern für Ersatzteile angeboten wird.