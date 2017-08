iPhone 8: Termin für Apples Keynote steht offenbar fest

Das Warten hat ein Ende – oder besser gesagt: Wir wissen nun, wie lange wir wohl noch auf die Präsentation des iPhone 8 warten müssen. 9to5Mac zufolge berichtet das französische Tech-Portal Mac4Life, dass Mobilfunkanbieter derzeit über den Termin von Apples großer Ankündigung informiert werden. Die Keynote findet offenbar schon in wenigen Wochen statt.

Mobilfunkanbieter sollen sich dem Bericht zufolge auf eine Apple-Ankündigung am 12. September 2017 einstellen. Dann finde die Keynote statt, bei der das iPhone 8 sowie weitere Neuigkeiten präsentiert werden. Sollte Apple nach dem gleichen Schema vorgehen, wie beispielsweise im vergangenen Jahr, dürfte eine Vorbestellung ab dem 15. September möglich sein. Der Release des Jubiläums-iPhone sowie des iPhone 7s und des iPhone 7s Plus müsste demnach am 22. September 2017 erfolgen.

Mehr als das iPhone

Neben dem iPhone 8, einer passenden kabellosen Ladestation und den beiden direkten Nachfolgern des aktuellen iPhone 7 könnte Apple noch einige andere Neuigkeiten präsentieren. Möglich wäre so zum Beispiel die Vorstellung der Apple Watch Series 3. Sie soll Gerüchten zufolge ein ähnliches Design besitzen wie die aktuelle Ausgabe, doch kann sie Euch unterwegs vielleicht sogar ganz ohne gekoppeltes iPhone mit Informationen aus dem Internet versorgen – durch eine LTE-Unterstützung.

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird ein neues Apple TV, das auch 4K- und HDR-Unterstützung bietet. Ob Apple die fünfte Generation seiner Set-Top-Box noch anderweitig erweitert und ob das Unternehmen vielleicht im Verborgenen noch weitere Geheimnisse hütet, erfahren wir vielleicht in knapp drei Wochen, wenn Tim Cook vom Veranstaltungsbereich des neuen Apple Campus aus die große Apple Keynote zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum eröffnet.