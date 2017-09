iPhone 8 und 8 Plus sind offiziell

Nun ist es raus: 2017 überspringt Apple die s-Klasse und stellt ein Jahr nach dem iPhone 7 das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus vor. Was sich verändert hat, verraten wir Euch hier.

5, 5s, 6, 6s, 7. Eigentlich hatte sich das Muster in den letzten Jahren bei etabliert: Zwischen den nummerisch Updates kommt die s-Klasse. 2017 bricht das Unternehmen mit der Tradition. Auf der September-Keynote hat Apple das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus als direkten Nachfolger des iPhone 7 vorgestellt.

Ein Grund für die Namensänderung: Die Gehäuse der beiden Telefone bestehen jetzt nicht mehr aus einem Aluminium-Unibody. Stattdessen setzt Apple auf eine Glasrückseite. Dabei soll es sich um sehr widerstandsfähiges Glas handeln. Ansonsten bleibt äußerlich aber vieles beim Alten. Der Bildschirm des iPhone 8 misst 4,7 Zoll, das des 8 Plus 5,5 Zoll. Beide kommen natürlich mit Retina-Display. Darunter sitzt der Homebutton mit Touch ID. Bei den Farben reduziert Apple: Es gibt die neuen Geräte in Silber, Space Grau und einem neuen Gold-Ton.

A11 Bionic: Lauter, schneller, besser

Dafür hat sich technisch natürlich eine ganze Menge getan. Die Stereo-Lautsprecher sind nun 25 Prozent lauter. Aber das ist nur der Anfang. Beide iPhones kommen mit einem schon vom iPad Pro bekannten Truetone-Display. Es passt die Weißwerte also an die Umgebung an. Im Inneren kommt natürlich ein neuer Chip zum Einsatz, den Apple A11 Bionic nennt. Er kommt mit sechs Kerne, zwei arbeiten energieeffezient, vier sorgen für Highend-Performance. Wenn letztere zum Einsatz kommen, soll der A11 Bionic bis zu 70 Prozent schneller arbeiten, als der A10-Prozessor im iPhone 7.

Bei den Kameras gibt es wie gewohnt Unterschiede zwischen dem kleinen und dem Plus-Modell. So kommt auch 2017 beim kleinen iPhone nur eine Linse zum Einsatz, die mit 12 Megapixeln auflöst. Dessen Sensor soll tiefere Pixel ermöglichen, neue Farbfilter und einen verbesserten optischen Bildstabilisator bieten. Beim iPhone 8 Plus kommt wie beim Vorgänger eine Dualkamer zum Einsatz. Beide Sensoren bieten ebenfalls eine Auflösung von ebenfalls 12 Megapixeln und einen Bildstabilisator.

Portrait Lightning und 4K-Videoaufnahme

Die Brennweiten gibt Apple mit f/1.8 und f/2.8 an. Es gibt also auch in der neuen Version einen Porträtmodus.Auch hier wurde natürlich kräftig nachgeholfen. Unter anderem sollt Ihr nun bei wenig Licht bessere Bilder machen können. Damit das auch mit dem Porträtmodus klappt, liefert Apple in Kürze dem Modus "Portrait Lightning" nach. In dem erkennen die Kameras im Zusammenspiel mit dem A11-Chip das komplette Szenario eines Fotos und passen die Beleuchtung einzelner Bildbereiche dynamisch an. Da freuen wir uns schon auf den Test.

Bewegtbild-Fans freuen sich über die Möglichkeit, 4K-Videos auch mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Auch hier kann der Chip die Beleuchtung entsprechend anpassen. Außerdem könnt Ihr Zeitlupenvideos mit den neuen iPhones in Zukunft in Full HD mit 240 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.