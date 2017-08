iPhone 8 und Galaxy Note 8 im Größenvergleich: Displayabdeckungen geleakt

Im Netz ist ein Foto aufgetaucht, das die mutmaßlichen Displayabdeckungen für Galaxy Note 8 und iPhone 8 einander gegenüberstellt. Der Aufnahme zufolge wird Samsungs kommendes Phablet das Jubiläums-iPhone zumindest hinsichtlich der Größe deutlich übertreffen.

Bilder von angeblichen Accessoires für iPhone 8 und Galaxy Note 8 sind schon häufiger in der Gerüchteküche aufgetaucht. Wie PhoneArena unter Berufung auf die niederländische Webseite Techtastic berichtet, sind nun wohl erstmals Displayabdeckungen für beide Geräte zusammen auf einem Bild zu sehen. Das ließe Rückschlüsse auf das Größenverhältnis zwischen den beiden Top-Smartphones zu.

Das Galaxy Note 8 ist deutlich größer

Den Fotos zufolge besitzt das Galaxy Note 8 einen deutlich größeren Bildschirm als die Konkurrenz von Apple. Dies dürfte zu den aktuellen Gerüchten passen, denen zufolge das iPhone 8 in der Diagonale 5,8 Zoll misst, während das Samsung-Phablet angeblich ein 6,4-Zoll-Display besitzt. Beide Screens sollen über ein Seitenverhältnis von 18:9 verfügen, weshalb die Geräte kleiner ausfallen, als Smartphones mit vergleichbaren Bildschirmdiagonalen im 16:9-Format.

Schon bald erfahren wir, ob der Größenunterschied zwischen den beiden Top-Smartphones tatsächlich so groß ausfällt. Das Galaxy Note 8 wird am 23. August 2017 der Öffentlichkeit präsentiert; erst kürzlich ist ein mutmaßliches Pressebild von dem Gerät ins Netz gelangt. Für das iPhone 8 gibt es noch keinen offiziellen Termin. Voraussichtlich findet die Keynote von Apple jedoch im September statt. Auch hier soll das finale Design schon bekannt sein: In der Firmware des HomePods soll ein Icon das Aussehen des Jubiläums-Smartphones verraten.