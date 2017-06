iPhone 8 und iPhone 7s: Geleakte Bauteile sollen Design bestätigen

So sollen die Panels von iPhone 8, iPhone 7s und 7s Plus aussehen

Das iPhone 8 mit vertikaler Dualkamera und Riesendisplay: Im Internet sind Fotos aufgetaucht, die viele Gerüchte zum Design des kommenden Vorzeigemodells von Apple bestätigen. Auch Panels von iPhone 7s und 7s Plus sind zu sehen.

Die Fotos stammen von dem Reddit-Nutzer kamikasky und sollen ihm von "einem Freund aus der Industrie" zugespielt worden sein. Eines der Bilder zeigt angeblich Vorder- und Rückseite des iPhone 8, daneben sind mutmaßlich die Rückabdeckungen von iPhone 7s und 7s Plus zusehen. Über allen Panels liegt eine Schutzfolie, sodass nur die oberen Viertel zu erkennen sind. 9to5Mac zufolge zeigt das Bild, dass alle drei Smartphones eine Rückseite aus Glas erhalten – und somit kabelloses Aufladen unterstützen könnten.

Touch ID unter dem Display

Auf einem zweiten Foto sind Vorder- und Rückabdeckung des iPhone 8 ausgepackt zu sehen. Demnach wird das Display tatsächlich nahezu die gesamte Vorderseite des Smartphones einnehmen; lediglich ein kleiner Streifen am oberen Rand ist für die Frontkamera und Sensoren vorgesehen. Da sich auf beiden Komponenten kein Hinweis auf einen Fingerabdrucksensor findet, deutet dies darauf hin, dass sich dieser unter dem Display befindet.

Ob iPhone 7s und 7s Plus möglicherweise mit einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite ausgestattet sind, kann aufgrund der Abdeckung nicht gesagt werden. Was das Foto ebenfalls zeigt: Das iPhone 8 ist offenbar schmaler als das Upgrade für das iPhone 7 Plus. Erst kürzlich zeigte ein Konzeptbild das Jubiläums-iPhone zwischen den aktuellen Top-Smartphones von Apple – mit ähnlichen Dimensionen.