iPhone 8: Update soll Störgeräusche beim Telefonieren unterbinden

Kurz nach Release des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus haben einige Besitzer über knisternde Geräusche beim Telefonieren geklagt. Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender CNBC bestätigte Apple die Existenz dieses Fehlers und kündigte einen baldigen Bugfix an.

"Wir sind uns des Problems, das Nutzer in einigen wenigen Fällen betrifft, bewusst. Unser Team arbeitet an einer Lösung, die in einem kommende Software-Release enthalten sein wird", so das Statement von Apple. Das kurz darauf veröffentlichte Update auf iOS 11.0.1 behebt den Fehler auf dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus aber offenbar nicht.

Keine Probleme mit Lautsprecher

Welche Änderungen die Version 11.0.1 mit sich bringt, hat Apple nicht im Detail verraten. Im Changelog heißt es nur vage, dass es sich dabei um "Fehlerkorrekturen und Verbesserungen für Euer iPhone und iPad" handele. Auf Reddit sind Nutzerberichte aufgetaucht, nach denen die Tonfehler beim Telefonieren auch in der neusten Version von Apples mobilem Betriebssystem auftreten.

Obwohl offenbar nur wenige Besitzer des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus betroffen seien, ist es vermutlich kein Hardware-Defekt. Die knisternden Geräusche sollen nicht bei jedem Telefongespräch hörbar sein und auch nicht, wenn der Lautsprecher verwendet wird. Zudem trete der Fehler bei Nutzern auf, die bei unterschiedlichen Netzbetreibern sind. Da diese Inkonsistenz eher für ein Software-Problem spricht, ist es wahrscheinlich, dass ein Update tatsächlich Abhilfe schaffen kann. Offen bleibt, wann die Aktualisierung ausrollt.