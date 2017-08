iPhone 8: Wireless Charging angeblich ohne Schnellladefunktion

Offenbar ist die kabellose Ladegeschwindigkeit des iPhone 8 langsamer als bislang angenommen. Somit würde sich der Akku via Wireless Charging nur halb so schnell befüllen lassen, wie es mit Qi 1.2 möglich wäre. Zudem soll das Aufladen nicht mit jeder Qi-Ladestation funktionieren.

Eine Person, die lieber anonym bleiben möchte, hat gegenüber der japanischen Webseite Macotakara mutmaßliche Details zum Wireless Charging des iPhone 8 verraten, wie PhoneArena berichtet. Demnach nutzt das Smartphone den Qi-Standard, jedoch nicht den maximalen Output, der mit Version 1.2 möglich ist. Kabellos lädt das Jubiläums-Smartphone von Apple angeblich mit maximal 7,5 Watt (5 Volt, 1,5 Ampere).

Nicht mit jeder Qi-Ladestation kompatibel?

Der Qi-Standard 1.2 ermögliche jedoch das Aufladen mit bis zu 15 Watt – also doppelt so schnell, wie es beim iPhone 8 der Fall sei. Sofern dies der Wirklichkeit entspricht, bleibt offen, wieso sich Apple gegen den höheren Ladestrom entschieden hat. Via Kabel kann das Top-Smartphone angeblich mit einer Leistung von 10 Watt aufgeladen werden. Erst vor einigen Tagen hat ein Zubehörhersteller behauptet, dass diese Ladegeschwindigkeit auch via Qi-Standard möglich sei.

Die anonyme Quelle habe auch Details zu kompatiblen Qi-Ladestationen genannt. Apple könnte einen MFi-Chip (Made for iPhone) einsetzen, der die Anzahl an kompatiblen Zubehörteilen für Wireless Charging einschränkt. Dritthersteller, die eine kabellose Ladestation für das iPhone 8 veröffentlichen wollen, müssen demnach gewisse Auflagen erfüllen und ihr Gerät zertifizieren lassen. Womöglich sind die für iOS-Smartphones geeigneten Gadgets dann auch etwas teurer als vergleichbare Qi-Charger. Damit dürfte Apple jedoch verhindern, dass Nutzer das iPhone 8 mit einer billigen Ladestation aufladen, die womöglich Schäden an dem Top-Modell verursacht.