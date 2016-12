iPhone 8: Zulieferer investiert in kabelloses Aufladen über mehrere Meter

Wird das iPhone 8 bereits das kabellose Aufladen unterstützen? Darauf könnte zumindest die neue Partnerschaft eines Apple-Zulieferers hindeuten. Dieser soll nämlich mit einer Firma zusammenarbeiten, deren Technologie das Befüllen des Energiespeichers auch aus mehreren Metern Entfernung erlaubt.

Schon vor Kurzem wurde bekannt, dass der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor 10 Millionen Dollar in das Unternehmen Energous investiert haben soll. Darüber hinaus sollen die beiden Firmen nun auch zusammenarbeiten, wie Fast Company berichtet. Laut dem Energous CEO Steve Rizzone werde nun "sämtliche Energous-Technologie unter der Marke "Dialog" verkauft". Energous soll eine Technologie entwickeln, die das kabellose Aufladen auch über mehrere Meter Entfernung ermöglicht. Diese könnte beim iPhone 8 womöglich schon zum Einsatz kommen.

Laufend das iPhone 8 aufladen

Denn angeblich soll Dialog den Großteil seiner Aufträge von Apple erhalten. Daher wäre es nicht unwahrscheinlich, die Technologie zum kabellosen Aufladen in künftigen Apple-Produkten zu sehen. Mit der Technologie zur Energieübertragung könnte etwa der Akku des iPhone 8 aufgeladen werden, während sich der Nutzer lediglich in der Nähe einer Ladestation aufhält.

Der Bericht nennt zudem ein mögliches Szenario, in dem die Technologie von Energous zum Beispiel in einen iMac integriert werden könnte. Somit würde sich das iPhone 8 oder kommende iOS-Geräte automatisch aufladen, sobald sich der Nutzer in der Nähe vom Desktop-Computer befindet. Auf der CES 2016 soll Energous bereits einen Prototyp vorgeführt haben, laut Rizzone würden die ersten Produkte mit dieser Technologie bereits im 2. Quartal 2017 erscheinen.

Energous tritt die Zusammenarbeit mit Apple angeblich nicht direkt an, weil das Unternehmen aus Cupertino nur mit großen Zulieferern kooperieren soll, die eine gewisse Produktionskapazität bieten. Dialog Semiconductor könne dieses Kriterium erfüllen – und Apple in ausreichenden Mengen mit Ladevorrichtungen auf Basis von Energous Technologie versorgen. Man darf gespannt sein, ob das iPhone 8 wirklich aus mehreren Metern Entfernung aufgeladen werden kann.