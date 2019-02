iPhone: FaceTime-Fehler verhindert Hinzufügen weiterer Teilnehmer

Ein Fehler macht es manchen Nutzern derzeit offenbar unmöglich, weitere Gesprächsteilnehmer zu einem FaceTime-Gespräch hinzuzufügen. Dafür verantwortlich könnte ein Patch sein, mit dem Apple eine Sicherheitslücke geschlossen hat, die bei Gruppenanrufen mit FaceTime vorhanden war.

Der Fehler betrifft offenbar nur das Hinzufügen weiterer Teilnehmer zu einem laufenden Gespräch. FaceTime-Anrufe mit mehr als zwei Personen sollen weiterhin möglich sein, wenn ihr diese von Anfang an einladet, berichtet AppleInsider. Außerdem scheint der Bug nur beim Wechsel von einem klassischen FaceTime-Anruf (mit zwei Teilnehmern) zu Gruppen aufzutreten. Dann soll die Option "Person hinzufügen" teilweise nicht auftauchen.

Bisher keine Lösung in Sicht

Einem Nutzer gegenüber soll Apples Kundendienst bestätigt haben, dass der Fehler dem Unternehmen bekannt sei. Wann mit einer Lösung zu rechnen ist, habe Apple ihm allerdings nicht mitgeteilt. Vermutlich wird ein kommendes iOS-Update Abhilfe schaffen. Möglicherweise Version 12.2, die sich aktuell noch im Beta-Test befindet.

Nachdem es eine schwere Sicherheitslücke ermöglicht hatte, angerufene FaceTime-Nutzer auszuspionieren, deaktivierte Apple Gruppen-Videoanrufe vorübergehend komplett. Ein Update hat die Schwachstelle schließlich adressiert und das Feature zurückgebracht.

Die Funktion an sich hat Apple im Herbst 2018 mit iOS 12.1 eingeführt. Eigentlich hätte FaceTime für Gruppen schon früher kommen sollen, doch das Feature verzögerte sich. Wie ihr Gruppen-Videoanrufe mit dem iPhone starten könnt, erklärt euch Jan in einem anderen Artikel. Insgesamt können bis zu 32 Personen an einem solchen Gespräch teilnehmen.