Während viele Hersteller bereits auf Smartphones ohne Display-Kerbe setzen, müsst ihr noch etwas auf ein iPhone ohne Notch warten. Apple hat aber wohl schon eine Idee, wie es das unschöne Designmerkmal loswerden kann.

Apple will Sensoren, die derzeit noch im oberen Displayrand untergebracht sind, in das Display integrieren und so dem Traum von einem iPhone ohne Notch etwas näher kommen. Das geht aus einer Patentanmeldung hervor, die das "US Patent and Trademark Office" (USPTO) veröffentlicht hat.

Vollgepacktes Display, aber unsichtbar

Ziel ist es offenbar, einzelne Lichtsensoren zwischen die aktiven Pixel des Bildschirms zu integrieren. Denkbar seien ganze Gruppen solcher Sensoren. Alternativ könnten diese auch an den Seiten des Displays integriert sein; gemeint ist nicht der Gehäuserahmen.

Mit jener Idee könnte Apple zumindest die Umgebungslichtsensoren aus der Kerbe in das Display integrieren, was zumindest schon einmal einen Großteil der Technik aus der derzeitigen Aussparung nehmen würde. Auf dem Weg zu einem iPhone ohne Notch müsst ihr allerdings mutmaßlich zunächst einen Zwischenschritt gehen.

Apple plant angeblich auch beim iPhone 13 mit dem Designelement. Es soll allerdings schon deutlich kürzer sein als noch beim iPhone 12. Möglicherweise wandert dafür bereits die Kamera unter das Display. Frühestens ab 2022 dürfte dies dann auch für andere Sensoren gelten. Ihr müsst also noch eine ganze Weile auf ein iPhone ohne Notch warten.

Notch als Streitthema

Dies ist also (leider) alles Zukunftsmusik. Zunächst steht daher das iPhone 12 kurz vor seinem Launch. Jenes Modell soll angeblich die gleiche Notch haben wie bereits das iPhone 11. Was wir dafür an Neuerungen bereits über die neue Smartphone-Generation von Apple wissen, verraten wir euch in unserer Übersicht.

