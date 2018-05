iPhone SE 2 im Konzept: größer, aber immer noch handlich

Hartnäckig halten sich die Gerüchte darüber, dass in diesem Jahr das iPhone SE 2 erscheinen wird. Ob sich das Gerät optisch an seinem Vorgänger oder am iPhone X orientiert, ist bislang noch nicht bekannt. Ein Designer hat in einem Video nun seine Variante des Smartphones präsentiert – diese basiert offenbar auf einigen Leaks. So viel sei schon verraten: Dem Künstler zufolge kriegt Apple "den Rand nicht voll".

In dem Video von Phone Industry, das ihr oberhalb dieses Artikels findet, präsentiert sich das iPhone SE 2 in einer vertrauten Optik: Es sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich. Auf der Vorderseite hat es breite Ränder oberhalb und unterhalb des 16:9-Displays. Allerdings geht der Designer davon aus, dass der Nachfolger etwas größer ausfällt. In dem Video ist eine Bildschirmdiagonale von 4,3 Zoll angegeben. Zum Vergleich: Das iPhone SE misst 4 Zoll in der Diagonale. Der Fingerabdrucksensor ist auf der Vorderseite zu sehen.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Glas und Kopfhöreranschluss

Das iPhone SE 2 im Konzept hat allerdings keine Rückseite aus Aluminium: Das Video zeigt das Modell mit einer Glasrückseite. Zudem wünscht sich der Designer kabelloses Aufladen und eine bessere Frontkamera. Auf der Unterseite ist zudem ein Kopfhöreranschluss zu sehen. Ob dieser tatsächlich vorhanden sein wird, ist aber fraglich. Weder iPhone 8 noch iPhone X verfügen über so einen Anschluss. Womöglich schafft Apple diesen also auch beim Nachfolger des iPhone SE ab.

Zunächst hieß es, dass Apple das iPhone SE 2 bereits Anfang Juni im Rahmen der WWDC 2018 präsentieren wird. Mittlerweile heißt es jedoch, dass wir erst im Herbst mit dem kompakten Smartphone rechnen können. Apple soll derzeit verschiedene Prototyp-Modelle testen. Noch weiß der Hersteller also vielleicht nicht einmal selbst, wie das Gerät aussehen wird.