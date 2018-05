iPhone SE 2 kommt angeblich ohne Kopfhöreranschluss

Wird sich das iPhone SE 2 nun tatsächlich am iPhone X orientieren? Vielleicht zeigt Apple das kompakte Smartphone am 4. Juni 2018 auf der WWDC – und so langsam kommen immer mehr mutmaßliche Details aus der Gerüchteküche. Jüngsten Hinweisen zufolge soll eine Aussparung für den Kopfhöreranschluss fehlen.

Der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer hat über Twitter Bilder geteilt, auf denen das iPhone SE 2 zu sehen sein soll. Ihr findet diese im Tweet am Ende des Artikels. Offenbar handelt es sich bei den Abbildungen um 3D-Bauzeichnungen. Zu sehen ist etwa die mutmaßliche Unterseite des kompakten Smartphones. Erkennbar sind Lautsprecher-Öffnungen und ein Lightning-Anschluss – aber ein Kopfhöreranschluss fehlt. Hemmerstoffer merkt allerdings an, dass er die Echtheit der Aufnahmen nicht bestätigen kann.

Face ID für kompaktes Apple-Smartphone?

Insgesamt sieht die mutmaßliche Vorderseite des iPhone SE 2 der des iPhone X sehr ähnlich – nicht zuletzt wegen der Notch und dem nahezu randlosen Display. Der Smartphone-Rahmen selbst erinnert hingegen an das bereits erhältliche iPhone SE. Erst kürzlich sind Fotos einer Displayschutzfolie sowie Bilder eines Hüllen-Herstellers aufgetaucht, die das kompakte Apple-Modell mit dem gleichen Design zeigen sollen. Die Bilder der Cases findet ihr ebenfalls am Ende des Artikels.

Allerdings ist immer noch offen, ob das iPhone SE 2 tatsächlich so aussehen wird. Da kein Fingerabdrucksensor vorhanden ist, könnte das Modell auf die Gesichtserkennung Face ID setzen. Und das ist der Punkt, an dem ihr die Echtheit anzweifeln könnt: Es ist fraglich, ob Apple ein eher günstiges Smartphone mit einem der neuesten Top-Features versehen wird, anstatt damit ausschließlich die für Herbst 2018 erwarteten High-End-Modelle zu bewerben.

Keine Konkurrenz für High-End-Modelle?

Auf der anderen Seite dürfte sich gerade bei einem kompakten Smartphone ein möglichst großer Screen durchaus anbieten. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass mit dem iPhone SE 2 eine ganz andere Käufergruppe angesprochen werden soll, als es bei den Nachfolgern des iPhone X wohl der Fall sein wird.

Ein Grund dafür könnte der gewaltige Unterschied in der Größe des Displays sein. Das erste iPhone SE hat beispielsweise eine Bildschirmdiagonale von 4 Zoll und wirkt neben einem iPhone 8 Plus mit 5,5 Zoll geradezu winzig. Das SE 2 dürfte ähnlich kompakt wie der Vorgänger ausfallen.

Dennoch solltet ihr bedenken, dass noch nicht einmal offiziell bekannt ist, dass Apple überhaupt an einem Nachfolger des iPhone SE gearbeitet hat. Wir sollten uns daher bis zum Start der WWDC 2018 gedulden, womöglich haben wir dann endlich handfeste Informationen.