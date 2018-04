iPhone SE 2 mit Kopfhöreranschluss und Glasrückseite abgelichtet

Einen Nachfolger zum iPhone X wird Apple wohl erst im Herbst herausbringen. Das kompakte iPhone SE 2 soll Gerüchten zufolge aber schon in den Startlöchern stehen und möglicherweise noch im Frühjahr erscheinen. Nun sind erste mutmaßliche Bilder zum kleinen iPhone aufgetaucht.

Die unter anderem auf 9to5Mac veröffentlichten Bilder sollen von einer chinesischen Social-Media-Webseite stammen. Ihr könnt sie euch in dem am Ende dieses Artikels eingebundenen Tweet anschauen. Darauf ist zumindest ein deutlicher Unterschied zum Vorgänger erkennbar: Das mutmaßliche iPhone SE 2 besitzt wohl eine Glasrückseite. Beim aktuellen iPhone SE kommt hier noch Aluminium zum Einsatz.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Klein, aber kabellos aufladbar?

Eine Glasrückseite beim iPhone SE 2 würde einerseits die Optik des kleinen Smartphones deutlich aufwerten. Darüber hinaus könnte das kompakte Modell aber auch kabelloses Aufladen unterstützen, wie es bereits bei dem iPhone 8 (Plus) und dem iPhone X der Fall ist. Eines der Bilder deutet außerdem an, dass außer dem iPhone-Schriftzug kein weiterer Text auf der Rückseite zu finden sein wird. So handhabt es Apple auch schon bei den 2018 erschienen iPhones.

An der Unterseite des abgebildeten Smartphones ist zudem ein Kopfhöreranschluss zu erkennen. Das widerspräche dem jüngsten Gerücht, laut dem das iPhone SE 2 keine 3,5-Millimeter-Buchse besitzen wird. Apple hat das beliebte Feature erstmals bei dem iPhone 7 Plus weggelassen. Vielleicht haben wir schon bald Gewissheit. Die Enthüllung könnte bald erfolgen – vielleicht auf der WWDC 2018 Anfang Juni.