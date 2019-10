iPhone SE 2 in Sichtweite: Experte nennt Release-Monat

Das iPhone SE 2 soll sich am Design des iPhone 8 (Bild) orientieren

In den vergangenen Jahren sind uns bereits unzählige Gerüchte rund um das iPhone SE 2 begegnet. Doch nie waren es so viele wie jetzt. Deshalb stellt sich die Frage, ob der Release des günstigen Smartphones nun tatsächlich erfolgt. Ein Experte hat sich hierzu geäußert. Demnach dürfte das Handy in absehbarer Zeit im Handel erscheinen.

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat zuvor bereits vorhergesagt, dass uns das iPhone SE 2 im Frühjahr 2020 erwarten wird. Er nennt nun einen konkreteren Zeitraum: Gegen Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres kommt das Smartphone ihm zufolge in den Handel, berichtet Appleinsider. Im Detail soll die Ankündigung gegen Ende März 2020 erfolgen. Es sei aber noch offen, ob das Handy als SE 2 enthüllt wird – oder einen ganz anderen Namen erhält.

Vier Millionen Verkäufe pro Monat?

Laut dem Experten wird sich das iPhone SE 2 einer großen Beliebtheit erfreuen. Bis zu vier Millionen Einheiten verkauft Apple dann womöglich pro Monat, schätzt Kuo. Schon zuvor ging er davon aus, dass sich das günstige Smartphone sehr positiv auf den Umsatz von Apple auswirken wird. Er sprach bereits davon, dass Apple im ersten Quartal 2020 ungefähr 10 Prozent mehr iPhones im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufen wird.

Ming-Chi Kuo hat in der Vergangenheit bereits häufiger kommende Veröffentlichungen von Apple korrekt vorhergesagt. Und er steht beim iPhone SE 2 nicht alleine da: Auch andere Experten sind sich sicher, dass uns ein besonders günstiges Apple-Smartphone im Frühjahr 2020 erwartet. Das Smartphone soll sich optisch aber nicht am ersten iPhone SE orientieren. Angeblich sieht es wie ein iPhone 8 aus.

Das perfekte iPhone für Donald Trump

Das iPhone SE 2 besitzt Gerüchten zufolge den aktuellen und schnellen A13-Chipsatz, der im iPhone 11 ebenso verbaut ist. Zudem verfügt das günstige Modell wohl über eine bessere Kamera als das iPhone 8. Mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 Zoll soll das Handy kompakt ausfallen. Allerdings besitzt es wohl noch über breitere Ränder auf der Vorderseite.

Auch ein Home-Button mit Touch ID sei vorhanden – was wohl besonders US-Präsident Donald Trump freuen könnte. Ob die Gerüchte der Wirklichkeit entsprechen, erfahren wir wohl spätestens im März 2020. Apple äußert sich für gewöhnlich nicht zu unveröffentlichten Produkten.