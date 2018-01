Das iPhone SE 2 soll kabelloses Laden unterstützen

Neue Rückseite ermöglicht neues Feature: Das iPhone SE 2 könnte sich zumindest in einem Punkt deutlich vom Vorgänger unterscheiden. Angeblich setzt Apple bei der Rückseite des Smartphones auf ein anderes Material.

Während das iPhone SE wie das iPhone 5s eine Metallrückseite besitzt, soll der Nachfolger eine Rückseite aus Glas erhalten, berichtet Tekz24 unter Berufung auf eine "sehr vertrauenswürdige Quelle". Damit könnte das Smartphone ein Feature ermöglichen, das im Apple-Lineup bislang dem iPhone 8, dem iPhone 8 Plus und dem iPhone X vorbehalten ist: kabelloses Laden.

4-Zoll-iPhone mit iPhone-7-Technik

Die Entscheidung, dem iPhone SE 2 eine gläserne Rückseite zu verpassen, könnte laut 9to5Mac ein smarter Schritt von Apple sein. Auf diese Weise würde das Aussehen des Smartphones im Vergleich zum Vorgänger verändert und es fühle sich "weniger alt" an. Gleichzeitig ermögliche es mit dem kabellosen Laden ein neues und praktisches Feature. Beim iPhone SE setzt Apple bisher auf das altbewährte Design des iPhone 5/5s und neue Technik. Wie es aussieht, könnte sich dies mit dem Nachfolger ändern.

Möglicherweise gibt es auch im Inneren des Smartphones Änderungen: So könnte Apple den A10-Chip verbauen, der aktuell das iPhone 7 antreibt. Bleibt vor allem die Frage, ob und wie sich das neue Design des iPhone SE 2 auf den Preis auswirkt. Tek24 zufolge soll das Gerät zum Marktstart ebenso viel kosten wie der Vorgänger, also in den USA etwa 400 Dollar. Apple könnte das Gerät wie schon das erste iPhone SE auf einer speziellen Keynote im Frühling vorstellen. Eine Gerüchteübersicht zum neuen 4-Zoll-iPhone hat Jan für euch zusammengestellt.