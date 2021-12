iPhone SE 3: Bei Apple geht's jetzt ganz schnell

Die letzte Generation hat nun bereits 1,5 Jahre auf dem Buckel: Gespannt wartet die Technikwelt auf Apples nächstes iPhone SE. Stellten die Modelle doch in der Vergangenheit Apples Preis-Leistungs-Wunder dar. Das iPhone SE 3 rückt wohl immer näher.

Mit dem iPhone SE hat Apple einen Coup gelandet. Ein vergleichsweise günstiges iPhone (hier mit Vertrag), das neue Technik im gewohnten Gehäuse unterbringen kann, hat viele Nutzer überzeugt. Kein Wunder, dass Apple-Fans und solche die es werden möchten erwartungsvoll auf die dritte Generation warten. Diese soll laut dem chinesischen Portal MyDrivers nun in die Vorproduktion gegangen sein. Das ist ein oft angewendetes Mittel der Smartphone-Hersteller, um letzte Fehler in der Produktionskette auszumerzen – und deutet auf einen baldigen Marktstart hin.

iPhone SE 2022: Bekanntes Design für neues Modell?

Klar, das iPhone SE kam bisher immer im bekannten Design. Hat es doch jeweils auf die Erscheinung des iPhone 5s und des iPhone 8 zurückgegriffen. Doch in der dritten Generation soll das kommende iPhone SE sich äußerlich ganz nach dem iPhone SE 2020 (hier mit Vertrag) richten. Davon gingen die bisherigen Gerüchte zum iPhone SE 3 aus und mit MyDrivers nun auch die neueste Gerüchtequelle.

Verbessert werden soll dagegen wieder einmal das Innenleben. So soll das iPhone SE 2022 den A15-Chip, eine verbesserte Kamera durch neuen Sensor und ein 5G-Modul verbaut bekommen. Darüber hinaus soll der Arbeitsspeicher von 3 auf 4 GB aufgestockt werden. Das klingt für uns nach solider Weiterentwicklung und könnte nach unserer Einschätzung so tatsächlich kommen.

Wann kommt das iPhone SE 3?

Gehen wir davon aus, dass die Angaben korrekt sind, befindet sich das iPhone SE 2022 bereits in der Vorproduktion. Bis zum Marktstart ist es ab hier in der Regel kein weiter Weg mehr. Meistert Apple alle Hürden, die in diesem Zeitraum auftauchen könnten, dürfte das iPhone SE 3 im Frühjahr 2022 vorgestellt werden. Das passt auch zu den beiden vorherigen Generationen die jeweils im Frühjahr 2016 und 2020 das Licht der Welt erblickt haben. Darüber hinaus würde man den iPhone-13- und iPhone-14-Modellen so gut es geht aus dem Weg gehen.