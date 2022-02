Überrascht Apple uns schon bald mit einer Neuauflage des iPhone SE? Einem Insider-Bericht zufolge sei das iPhone SE 3 bereits in der finalen Testphase. Sollte das stimmen, lässt sich das Veröffentlichungsdatum besser eingrenzen. Außerdem liegen uns Informationen zu den Preisen vor.

Sind euch die aktuellen iPhones zu groß und zu teuer? Dann könnte das iPhone SE 3 genau die richtige Lösung für euch sein. Das mutmaßliche Nachfolgemodell des iPhone SE (2020) (hier im Test) soll 91Mobiles zufolge bereits in Indien in die finale Testphase übergegangen sein. Das Magazin beruft sich auf eine nicht näher beschriebene Insider-Quelle, die herausgefunden haben will, dass vor kurzem die Modellnummern A2595, A2783, und A2784 in das Land importiert wurden. Dabei handle es sich um drei Modellvarianten des iPhone SE 3 mit den Apple-typischen Speicherkapazitätsabstufungen. Realistisch wären in diesem Fall 128 GB, 256 GB und 512 GB.

Wird das iPhone SE 3 tatsächlich so günstig?

Sehr viel interessanter als die Modellnummern ist der Preis des iPhone SE 3, den die Quelle herausgefunden haben möchte. Angegeben sind rund 23000 Rupien, was umgerechnet ungefähr 272 Euro entspräche. Bevor ihr jetzt Luftsprünge macht und euch vor Begeisterung überschlagt, müssen wir diesen Preis jedoch eingrenzen und relativieren.

Ihr müsst bedenken, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um den unversteuerten Preis handelt. Weiterhin muss bedacht werden, dass in Indien andere Preise für iPhones veranschlagt werden als in Deutschland. Hierzulande dürfte Apple deutlich höher ansetzen. Immerhin verlangt der Hersteller für die 128-GB-Version des iPhone SE (2020) bei uns immer noch rund 530 Euro.

Alles zusammengerechnet dürfte die mutmaßliche 128-GB-Version des iPhone SE 3 sich schlussendlich in einer ähnlichen Preiskategorie befinden wie sein Vorgängermodell. Dafür sollt ihr hier jedoch unter anderem ein Full-Screen-Display mit Notch, eine Dual-Kamera und einen A15-Bionic-Hochleistungschip bekommen. Falls ihr dazu mehr wissen wollt: Hier haben wir alle iPhone-SE-3-Gerüchte gesammelt.

Auch zwei iPad-Modelle sollen sich in der Testphase befinden

Das mutmaßliche iPhone SE 3 sei laut der Quelle nicht das einzige Gerät, das vor kurzem zu Testzwecken nach Indien importiert wurde. Aufgetaucht seien außerdem die Modellnummern A2588 und A2589, wobei es sich um ein neues iPad Air handeln soll sowie die Nummern A2757 und A2761, die wiederum einem neuen Standard-iPad zuzuordnen seien.

Auch hierzu gibt es Preisangaben. Das mutmaßliche iPad Air soll umgerechnet zwischen 438 Euro und 620 Euro kosten. Für das neue iPad sollen hingegen nur rund 266 Euro fällig sein. Was für das iPhone SE 3 gilt, gilt allerdings auch hier: Die Angaben beziehen sich auf die unversteuerten indischen Preise. In Deutschland dürften die Geräte deutlich teurer werden.