Das iPhone SE ist das einzige Apple-Handy, das im vergangenen Jahr keinen Nachfolger erhalten hat. 2022 soll sich das ändern: Offenbar ist das iPhone SE 3 nur noch einige Monate entfernt.

Das jedenfalls behauptet Apple-Experte Mark Gurman, der mit seinen Vorhersagen fast immer richtig liegt. Dem Bloomberg-Journalisten zufolge werde das iPhone SE 3 im März oder April 2022 seinen Einstand feiern. Die Enthüllung soll im Rahmen eines virtuellen Apple-Events stattfinden. Diesen Zeitraum für den Launch habe man ihm genannt. Wer genau ihm diese Informationen hat zukommen lassen, verrät er allerdings nicht. Immerhin dürfte damit aber klar sein, dass es sich nicht um reine Spekulation handelt.

Wie heißt das neue iPhone SE wirklich?

Ob Apple im Frühjahr dann tatsächlich ein iPhone SE 3 präsentiert oder das Handy doch anders heißt, bleibt abzuwarten. Denkbar – und wohl auch wahrscheinlicher – sind die Varianten iPhone SE (2022) oder einfach nur iPhone SE. Letzteres ist auch der Name für das aktuelle Modell, obwohl es nicht das Erste seiner Art ist.

Daher ist es gut möglich, dass der Hersteller den Namen für das neue Gerät beibehält und das alte in Rente schickt. Dafür spricht auch, dass sich am Design kaum etwas ändern soll. Wie sowohl Gurman als auch der ebenfalls sehr zuverlässige Ming-Chi Kuo andeuten, werden die Neuerungen in erster Linie unter der Haube zu finden sein.

iPhone SE 3 mit 5G?

Unter anderem soll das iPhone SE 3 bzw. iPhone SE (2022) als erstes Modell der Reihe 5G unterstützen. Dieses Gerücht kursiert bereits seit Monaten im Netz und alles andere wäre eine große Überraschung. Schließlich ist die Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards mittlerweile selbstverständlich. Außerdem dürfte das neue iPhone SE seinem Vorgänger einen stärkeren Antrieb voraushaben.

Ein heißer Kandidat dafür ist der A15 Bionic Chip, der bereits in der iPhone-13-Serie zum Einsatz kommt. Warum das SE-Modell dann spannend ist? Ganz einfach: Es wird sicherlich deutlich weniger kosten als die im vergangenen Herbst vorgestellten iPhones (hier mit Vertrag). Wie hoch der Preis genau ausfällt und was ihr dafür bekommt, wird sich dann in wenigen Monaten zeigen. Wir sind jedenfalls gespannt.